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  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
  • Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionHakklihamasin

HR2723/20

4.3

| (25) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine

Selle ülivõimsa Philipsi hakklihamasinaga saab tänu võimsale mootorile ja metallosadele suures koguses liha hakkida. Uuenduslik InsertCleani lehter ja puhastusseade tagavad pärast hakkimist ülimalt hügieenilise puhastustulemuse.

Kuva kõik eelised

InsertClean kiireks ja lihtsaks puhastamiseks

Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine

  • 2,3 kg/min

  • 1800 W tõkestatud võimsusega

  • Valge

Hakkimiskiirus kuni 2,3 kg liha 1 minutiga.

Hakkimiskiirus kuni 2,3 kg liha 1 minutiga.

500W nimivõimsus ja 1800W tõkestatud võimsus tagab kiire ja lihtsa hakkimise.

3 hügieenilist roostevabast terasest hakkimisketast (3 mm, 5 mm ja 8 mm)

3 hügieenilist roostevabast terasest hakkimisketast (3 mm, 5 mm ja 8 mm)

3 hügieenilist roostevabast terases hakkimisketast (3 mm, 5 mm ja 8 mm) kohanevad teie hakkimisstiili ja roogadega. Alates 3 mm kettast ülipeeneks hakkimiseks kuni 8 mm kettani jämedamalt hakkimiseks.

Vastupidav metallist ühenduslüli võimaldab seadet intensiivselt kasutada

Täismetallist ajam on loodud eriti jõuliseks hakkimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

25

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ir vērts iegādāties

Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.