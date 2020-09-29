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Tootmine lõpetatud
Võimas ja ülimalt hügieeniline hakkimine
Selle ülivõimsa Philipsi hakklihamasinaga saab tänu võimsale mootorile ja metallosadele suures koguses liha hakkida. Uuenduslik InsertCleani lehter ja puhastusseade tagavad pärast hakkimist ülimalt hügieenilise puhastustulemuse.
2,3 kg/min
1800 W tõkestatud võimsusega
Valge
500W nimivõimsus ja 1800W tõkestatud võimsus tagab kiire ja lihtsa hakkimise.
3 hügieenilist roostevabast terases hakkimisketast (3 mm, 5 mm ja 8 mm) kohanevad teie hakkimisstiili ja roogadega. Alates 3 mm kettast ülipeeneks hakkimiseks kuni 8 mm kettani jämedamalt hakkimiseks.
Täismetallist ajam on loodud eriti jõuliseks hakkimiseks.
4.3
5-st
25
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Zane25
04/04/2019
Latvija
Ir vērts iegādāties
Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė