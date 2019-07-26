30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
0,5 l
25 W
Automaatne pöördfunktsioon
Juhtmehoidik
500 ml mahlakann, tagades suure mahutavuse mahla valmistamiseks
uue tilakuju tõttu tilkumist ei toimu
Tänu korpuse põhja all olevale juhtmehoidikule hoiate kokku hoiustusruumi.
4.7
5-st
86
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
ritaJ
26/07/2019
Lietuva
pirkau 2 vnt: sau ir dukters šeimai
citrusinių vaisių sultys šaltuoju metų laiku man yra pirmas vaistas nuo peršalimo, o savaitgalio rytais išgertos sultys padeda jaustis žvaliai ir suteikia energijos visai dienai. Naudoju ši produktą dažnai ir pareklamuoju kitiems.
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See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
saule1
17/07/2019
Lietuva
patiko, todėl pirkau antrą ir ją padovanojau vaikams
Šaltuoju metu laiku dažnai geriu citrusiniu vaisių sultis; džiaugiuosi šiuo produktu, nes esu išbandžiusi kitų gamintoju analogiškus produktus, jais esu nusivylusi, ir Phylips niekada nekeisiu i kitą.
See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Motylek12
26/12/2024
Polska
Świetna wyciskarka
Ekspresowa,darmowa wysyłka.Traktowanue klienta z szacunkiem.Rzetelna informacja o wysyłce i dostarczeniu.
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See arvustus tehti tootele Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40