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  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
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  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
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  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
  • Värskeltpressitud mahl, lihtsalt

Kollektsioon DailyTsitrusepress

HR2738/00

4.7
| (86) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Värskeltpressitud mahl, lihtsalt
Selle tsitrusepressiga saate tsitruselistest lihtsalt valmistada hõrku koduvalmistatud mahla. Kompaktse disaini tõttu saate selle kerge vaevaga hoiustada. Kuna kõik osad on nõudepesumasinas pestavad, siis hoiate kokku pesemisaega.
Kuva kõik eelised

Nõudepesumasinas pestav, kompaktne disain

Värskeltpressitud mahl, lihtsalt

  • 0,5 l

  • 25 W

  • Automaatne pöördfunktsioon

  • Juhtmehoidik

Kaasas 500 ml mahlakann

Kaasas 500 ml mahlakann

500 ml mahlakann, tagades suure mahutavuse mahla valmistamiseks

uue tilakuju tõttu tilkumist ei toimu

uue tilakuju tõttu tilkumist ei toimu

uue tilakuju tõttu tilkumist ei toimu

Sisseehitatud toitejuhtme hoidik

Sisseehitatud toitejuhtme hoidik

Tänu korpuse põhja all olevale juhtmehoidikule hoiate kokku hoiustusruumi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

86

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

26/07/2019

Lietuva

Lietuva

pirkau 2 vnt: sau ir dukters šeimai

citrusinių vaisių sultys šaltuoju metų laiku man yra pirmas vaistas nuo peršalimo, o savaitgalio rytais išgertos sultys padeda jaustis žvaliai ir suteikia energijos visai dienai. Naudoju ši produktą dažnai ir pareklamuoju kitiems.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

17/07/2019

Lietuva

Lietuva

patiko, todėl pirkau antrą ir ją padovanojau vaikams

Šaltuoju metu laiku dažnai geriu citrusiniu vaisių sultis; džiaugiuosi šiuo produktu, nes esu išbandžiusi kitų gamintoju analogiškus produktus, jais esu nusivylusi, ir Phylips niekada nekeisiu i kitą.

See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

See arvustus tehti tootele „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

26/12/2024

Polska

Polska

Świetna wyciskarka

Ekspresowa,darmowa wysyłka.Traktowanue klienta z szacunkiem.Rzetelna informacja o wysyłce i dostarczeniu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.