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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
0,6 l
25 W
Viljaliha selektor
Automaatne pöördfunktsioon
Puhta või viljalihaga mahla jaoks
Hoidke mahla selles mahlakannus kauem värskena.
Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.
4.8
5-st
32
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Герда
26/10/2021
Україна
Для лучших завтраков
С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Chad33
29/07/2020
Україна
Чудовий вибір! Рекомендую!
Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!
Positiivsed omadused
Якість, простота, компактність
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
НаталяNatalya222
04/07/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.
Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес