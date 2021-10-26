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  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
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Viva kollektsioonTsitrusepress

HR2744/40

4.8
| (32) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
Ere ja värviline Philipsi tsitrusepress HR2744/40, millel on viljaliha suuruse valikulüliti, mis võimaldab mahlas oleva viljaliha kogust teie isiklike eelistuste järgi muuta.
Kuva kõik eelised

Tsitrusepress puhta või viljalihaga mahla jaoks

Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Viljaliha selektor

  • Automaatne pöördfunktsioon

Viljaliha selektor

Viljaliha selektor

Puhta või viljalihaga mahla jaoks

600 ml mahlakann

600 ml mahlakann

Hoidke mahla selles mahlakannus kauem värskena.

Väike ja kompaktne disain

Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

32

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2

26/10/2021

Україна

Україна

Для лучших завтраков

С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

29/07/2020

Україна

Україна

Чудовий вибір! Рекомендую!

Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!

Positiivsed omadused

Якість, простота, компактність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.

Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.