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  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
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Tootmine lõpetatud

Tsitrusepress

HR2744

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.

Erksal ja värvikal tsitrusepressil on reguleeritav viljaliha eraldaja, mis reguleerib viljaliha kogust mahlas vastavalt teie maitsele.

Kuva kõik eelised

Kas eelistate smuutit või viljalihaga mahla?

Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Viljaliha selektor

  • Automaatne pöördfunktsioon

Viljaliha selektor

Viljaliha selektor

Puhta või viljalihaga mahla jaoks

600 ml mahlakann

600 ml mahlakann

Hoidke mahla selles mahlakannus kauem värskena.

Väike ja kompaktne disain

Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Много добър продукт.

Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.

Positiivsed omadused

Лестно почистване, удобна работа.

Negatiivsed omadused

Малко късъчек кабел.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

21/12/2019

България

България

Продукта е супер.

Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.

Positiivsed omadused

малък, лесен за поддръжка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

17/06/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Този продукт е отличен!

Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.