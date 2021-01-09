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Tootmine lõpetatud
Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
Erksal ja värvikal tsitrusepressil on reguleeritav viljaliha eraldaja, mis reguleerib viljaliha kogust mahlas vastavalt teie maitsele.
0,6 l
25 W
Viljaliha selektor
Automaatne pöördfunktsioon
Puhta või viljalihaga mahla jaoks
Hoidke mahla selles mahlakannus kauem värskena.
Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Маридим
09/01/2021
България
Kinnitatud ostja
Много добър продукт.
Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.
Positiivsed omadused
Лестно почистване, удобна работа.
Negatiivsed omadused
Малко късъчек кабел.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Siklopа
21/12/2019
България
Продукта е супер.
Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.
Positiivsed omadused
малък, лесен за поддръжка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
siklop
17/06/2017
България
Kinnitatud ostja
Този продукт е отличен!
Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/55 Преса за цитруси