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Tootmine lõpetatud
Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
Erksal ja värvikal tsitrusepressil on reguleeritav viljaliha eraldaja, mis reguleerib viljaliha kogust mahlas vastavalt teie maitsele.
0,6 l
25 W
Viljaliha selektor
Automaatne pöördfunktsioon
Puhta või viljalihaga mahla jaoks
Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
siky 1
17/06/2020
Česká republika
Snadné čištění
Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující
Positiivsed omadused
Je skladný
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
siky 1
14/07/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Výrobek splnil moje očekávání
Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění
Positiivsed omadused
jednoduché čištění
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
siky
07/03/2017
Česká republika
Kinnitatud ostja
Dobrý pomocník
Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy