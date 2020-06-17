TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.
  • Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.

Tootmine lõpetatud

Tsitrusepress

HR2744/80

4.3

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.

Erksal ja värvikal tsitrusepressil on reguleeritav viljaliha eraldaja, mis reguleerib viljaliha kogust mahlas vastavalt teie maitsele.

Kuva kõik eelised

Kas eelistate smuutit või viljalihaga mahla?

Nautige sekundite jooksul valmistatud mahla.

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Viljaliha selektor

  • Automaatne pöördfunktsioon

Viljaliha selektor

Viljaliha selektor

Puhta või viljalihaga mahla jaoks

Väike ja kompaktne disain

Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.

Juhtmehoidik

Juhtmehoidik

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

17/06/2020

Česká republika

Česká republika

Snadné čištění

Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující

Positiivsed omadused

Je skladný

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

14/07/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek splnil moje očekávání

Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění

Positiivsed omadused

jednoduché čištění

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

07/03/2017

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dobrý pomocník

Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR2744/80 Lis na citrusy

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.