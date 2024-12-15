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Tootmine lõpetatud
ProBlend Crush-tehnoloogia
Meie kannmikseritele kehtib 2-aastane ülemaailmne garantii – garanteerime pikaaegse kvaliteedi ja töökindluse.
Võimas ja energiatõhus 1000 W mootor tasakaalustab energiakasutust ja tagab ideaalse tulemuse. Lisaks suurendab see ProBlend Crush-tehnoloogia jõudlust.
ProBlend Crush-tehnoloogia valmistab siidise smuuti ka kõige kõvematest koostisainetest ja seda kaks korda kiiremini. Meie ainulaadne kuueharuline lõiketera ja võimas 1000 W mootor purustavad ideaalselt nii jääd kui ka suuremaid tükke.
5.0
5-st
34
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Азот
15/12/2024
Україна
Блендер HR3573/90 Рекомендую.
Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Nadia_17
23/08/2023
Україна
Супер потужність!
Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Юрій_M
17/06/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Всім задоволений.
Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.
Positiivsed omadused
Якість
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер