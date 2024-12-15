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  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
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Tootmine lõpetatud

Seeria 5000Kannmikser

HR3573/90

5
| (34) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
ProBlend Crush-tehnoloogia valmistab siidise smuuti ka kõige kõvematest koostisainetest ja seda kaks korda kiiremini. Meie ainulaadne kuueharuline lõiketera ja võimas 1000 W mootor purustavad ideaalselt nii jääd kui ka suuremaid tükke.
Kuva kõik eelised

Kõik tänu võimsale ProBlend Crushi tehnoloogiale

Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini

  • ProBlend Crush-tehnoloogia

2-aastane ülemaailmne garantii

2-aastane ülemaailmne garantii

Meie kannmikseritele kehtib 2-aastane ülemaailmne garantii – garanteerime pikaaegse kvaliteedi ja töökindluse.

Võimsa 1000 W mootoriga kiire kannmikser

Võimsa 1000 W mootoriga kiire kannmikser

Võimas ja energiatõhus 1000 W mootor tasakaalustab energiakasutust ja tagab ideaalse tulemuse. Lisaks suurendab see ProBlend Crush-tehnoloogia jõudlust.

ProBlend Crush-tehnoloogia ja kuus lõiketera tagavad ideaalse tulemuse

ProBlend Crush-tehnoloogia ja kuus lõiketera tagavad ideaalse tulemuse

ProBlend Crush-tehnoloogia valmistab siidise smuuti ka kõige kõvematest koostisainetest ja seda kaks korda kiiremini. Meie ainulaadne kuueharuline lõiketera ja võimas 1000 W mootor purustavad ideaalselt nii jääd kui ka suuremaid tükke.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

34

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Блендер HR3573/90 Рекомендую.

Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер

23/08/2023

Україна

Україна

Супер потужність!

Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер

17/06/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Всім задоволений.

Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.

Positiivsed omadused

Якість

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3573/90 Блендер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.