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  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne

3000 seeriaPhilipsi seeria 3000 mikser

HR3705/00

5
| (40) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne
Meie uus 3000 Series mikser lihtsustab küpsetamist, et saavutaksite iga kord kiiresti maitsvad tulemused. Valmistage koogisegu ja tainas kuni 20% kiiremini*. Tänu kergele ja ergonoomilisele kujule on segamine lihtne ja mugav.
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Kerge kaaluga ja kiirem tänu koonusekujulistele visplitele

Kohevate kookide ja ühtlase taigna valmistamine on lihtne

  • 5 kiirust ja turborežiim

  • Ribavisplid ja taignakonksud

  • Ribavisplid ja tainakonksud

  • Kergekaaluline

Koonusekujulised visplid töötavad kuni 20% kiiremini*

Koonusekujulised visplid töötavad kuni 20% kiiremini* – saate vähema ajaga rohkem segada ning ühtlase ja koheva tekstuuri saamiseks suunatakse tainasse ka õhku.

Võimas 300 W mootor

5 kiirust + turbo iga köögitoimingu tegemiseks

5 kiirust + turbo iga köögitoimingu tegemiseks

5 kiirusevalikut võimaldavad iga toimingu jaoks õige seadistuse valida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

40

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Positiivsed omadused

Якість, надійністт

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Positiivsed omadused

Качественно собран, мощьный

Negatiivsed omadused

Немного шумный

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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