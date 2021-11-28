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5 kiirust ja turborežiim
Ribavisplid ja taignakonksud
Ribavisplid ja tainakonksud
Kergekaaluline
Koonusekujulised visplid töötavad kuni 20% kiiremini* – saate vähema ajaga rohkem segada ning ühtlase ja koheva tekstuuri saamiseks suunatakse tainasse ka õhku.
5 kiirusevalikut võimaldavad iga toimingu jaoks õige seadistuse valida.
5.0
5-st
40
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Яся Б
28/11/2021
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Positiivsed omadused
Якість, надійністт
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Dmitriy)
09/11/2021
Україна
Удобный в использовании
Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.
Positiivsed omadused
Качественно собран, мощьный
Negatiivsed omadused
Немного шумный
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3750/00 Міксер
4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes