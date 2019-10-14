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Tootmine lõpetatud
300 W
5 kiirust ja turbo
Ribavisplid ja tainakonksud
Kergekaaluline
Koonusekujulised visplid töötavad kuni 20% kiiremini* – saate vähema ajaga rohkem segada ning ühtlase ja koheva tekstuuri saamiseks suunatakse tainasse ka õhku.
Juhtme saab seadme hoiulepanekuks seadme ümber kerida ja klambriga fikseerida.
Mikseriga on kaasas kaks paari kvaliteetsest roostevabast terasest vispleid, mida võib nõudepesumasinas pesta.
4.8
5-st
164
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Hannes
14/10/2019
Eesti
Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe
Hea jõudlus ja mugav kasutamine,palju erinevaid kiiruseid,mis tagavead selle ,et ei pritsi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikser
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikser
kulinārs
04/02/2020
Latvija
Kinnitatud ostja
Brīnišķīga iekārta
Pozitīvi, ka vairāku ātrumu darbība, rotējošs trauks un divu veidu uzgaļi, neslīdoša pamatne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikseris
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikseris
virenka
28/11/2024
Lietuva
Palengvinimas virtuvėje
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] patogus naudoti, valyti, lengvai nuimamos dalys, jas galima plauti indaplovėje. Palengvina mano darbus virtuvėje, kepant, gaminant desertus, ypač šiuo šaltu rudens periodu. Yra turbo režimas, pasiteisina. Veikia puikiai, gal kiek garsiai, net man tai netrukdo.
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See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas
4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes