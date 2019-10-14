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  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
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  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
  • Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyPhilips Daily Collectioni mikser

HR3705/10

4.8
| (164) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne
Meie uus Daily mikser lihtsustab küpsetamist, et saavutaksite iga kord kiiresti maitsvad tulemused. Valmistage koogisegu ja tainas kuni 20% kiiremini*. Tänu kergele ja ergonoomilisele kujule on segamine lihtne ja mugav.
Kuva kõik eelised

Kerge kaaluga ja kiirem tänu koonusekujulistele visplitele

Kohevate kookide ja ühtlase taina valmistamine on lihtne

  • 300 W

  • 5 kiirust ja turbo

  • Ribavisplid ja tainakonksud

  • Kergekaaluline

Koonusekujulised visplid töötavad kuni 20% kiiremini*

Koonusekujulised visplid töötavad kuni 20% kiiremini* – saate vähema ajaga rohkem segada ning ühtlase ja koheva tekstuuri saamiseks suunatakse tainasse ka õhku.

Juhtmeklamber hoiulepanekuks

Juhtmeklamber hoiulepanekuks

Juhtme saab seadme hoiulepanekuks seadme ümber kerida ja klambriga fikseerida.

Nõudepesumasinas pestavad roostevabast terasest tarvikud

Mikseriga on kaasas kaks paari kvaliteetsest roostevabast terasest vispleid, mida võib nõudepesumasinas pesta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

164

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

14/10/2019

Eesti

Eesti

Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe

Hea jõudlus ja mugav kasutamine,palju erinevaid kiiruseid,mis tagavead selle ,et ei pritsi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikser

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikser

04/02/2020

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Brīnišķīga iekārta

Pozitīvi, ka vairāku ātrumu darbība, rotējošs trauks un divu veidu uzgaļi, neslīdoša pamatne.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikseris

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3745/00 Mikseris

28/11/2024

Lietuva

Lietuva

Palengvinimas virtuvėje

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] patogus naudoti, valyti, lengvai nuimamos dalys, jas galima plauti indaplovėje. Palengvina mano darbus virtuvėje, kepant, gaminant desertus, ypač šiuo šaltu rudens periodu. Yra turbo režimas, pasiteisina. Veikia puikiai, gal kiek garsiai, net man tai netrukdo.

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

See arvustus tehti tootele 5000 Series HR3740/00 Plaktuvas

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. 4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes