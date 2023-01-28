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450 W
5 kiirust ja turbo
Kašmiirhall
Ainulaadne koonusekujuline vispel võimaldab õhku maksimaalselt kasutada, aidates kaasa õhulisema tekstuuriga kreemisema koogitaina valmistamisele
Võimsa 450 W mootoriga on isegi kõige tummisema taina valmistamine lihtne.
Erinevad kiiruseseadistused võimaldavad segamist paremini kontrollida.
4.8
5-st
58
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Agneshka
28/01/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Супер міксер!!!
Вибирала цей міксер по рекомендації подруги і дуже задоволена тим, як він працює. Рекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Marusyna
09/11/2021
Україна
Досить міцна модель
Хороша річ. Швидко збиває. Рекомендую!!! Має переваги якісний пластик. Міцні металеві збивачки)
Positiivsed omadused
Якість
Negatiivsed omadused
Тяжкий порівняно з іншими фірмами
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3740/00 Міксер
K@Ru
29/10/2021
Україна
Мой помощник в кулинарии
Пользуюсь миксером уже больше года, отлично взбивает крема, делает тесто. Пышные бисквиты стали получаться только с ним. Очень мощный и при этом тихий миксер. Удобный в руке, рука не устает даже при длительном взбивании.
Positiivsed omadused
Мощный, тихий, удобный вруке, легко снимаются и устанавливаются насадки
Negatiivsed omadused
Через год начали вытираться надписи на регуляторе мощности
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3740/00 Міксер
4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes