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450 W
5 kiirust ja turbo
Automaatne 3 l nõu
Kašmiirhall
Ainulaadne koonusekujuline vispel võimaldab õhku maksimaalselt kasutada, aidates kaasa õhulisema tekstuuriga kreemisema koogitaina valmistamisele
Võimsa 450 W mootoriga on isegi kõige tummisema taina valmistamine lihtne.
Parima segamistulemuse saavutamiseks on nõu kujundatud just vastavalt koonusekujulisele visplile.
4.7
5-st
29
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Ruslan119211
21/04/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Потужний міксер
Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Galina$
09/11/2021
Україна
Чудова річ
Якісно і швидко збиває білки, креми. Не нагрівається, легко миється!
Positiivsed omadused
Швидкість
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер
4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes