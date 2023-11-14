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  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
  • Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks

5000 seeriaMikser

HR3745/00

4.7
| (29) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks
Philipsi mikseriga saate oma perele maitsvaid ja õhulisi kooke ning leiba valmistada. Koonusekujuline mikserdamine tagab lühema vahustamisaja ja ühtlasema koogitaina. Selle võimas 450 W mootor muudab isegi kõige keerulisema taina valmistamise lihtsaks.
Kuva kõik eelised

Kuni 25% kiirem* tänu võimsale 450 W mootorile

Tugev ja tõhus segamine ühtlase koogitaina valmistamiseks

  • 450 W

  • 5 kiirust ja turbo

  • Automaatne 3 l nõu

  • Kašmiirhall

Koonusekujuline vispel õhu maksimaalseks kaasamiseks

Koonusekujuline vispel õhu maksimaalseks kaasamiseks

Ainulaadne koonusekujuline vispel võimaldab õhku maksimaalselt kasutada, aidates kaasa õhulisema tekstuuriga kreemisema koogitaina valmistamisele

450 W võimas mootor ka kõige tummisema taina valmistamiseks

450 W võimas mootor ka kõige tummisema taina valmistamiseks

Võimsa 450 W mootoriga on isegi kõige tummisema taina valmistamine lihtne.

Laitmatu segamine iga taigna tegemiseks

Laitmatu segamine iga taigna tegemiseks

Parima segamistulemuse saavutamiseks on nõu kujundatud just vastavalt koonusekujulisele visplile.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

29

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

1

14/11/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Замечательный миксер

Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер

21/04/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Потужний міксер

Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова річ

Якісно і швидко збиває білки, креми. Не нагрівається, легко миється!

Positiivsed omadused

Швидкість

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 HR3745/00 Міксер

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. 4 munavalge vahustamisel eelkäijaga võrreldes