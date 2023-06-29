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  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
  • Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionKiire vaakumblender

HR3756/00

4.9
| (47) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*
Meie vaakumblenderiga saate terve päeva tervislikku smuutit nautida. Teel olles saate blenderiga kaasa võtta tervislikke suupisteid, mis püsivad sama värske ja maitsvana kui valmistamise hetkel. Philipsi võimas vaakumblenderdamise tehnoloogia
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Taasavastatud segamisrõõm – vaakumiga

Hoidke smuutid pika päeva vältel värskena*

  • Avance

  • Vaakumtehnoloogia

  • 1400 W

  • 35 000 P/MIN

Vaakumtehnoloogia

Vaakumtehnoloogia imeb enne blenderdamist kannust hapniku välja. Tulemusi on näha valmissegus: vähem mulle, vähem vahtu, vähem mahla eraldumist. Smuuti püsib kauem värske.

Eelseadistatud programm vaakum- ja smuutide blenderdamiseks

Eelseadistatud programm vaakum- ja smuutide blenderdamiseks

Valige 3 programmi vahel: smuuti vaakumblenderdamine, impulssprogramm, jää purustamine. Saate valmistada ükskõik millise smuuti.

2 praktiliselt purunematut tritaanist joogipudelit

Heast smuutist ei suuda keegi keelduda! Meie 2-liitrises kopolüestrist Tritan-kannus saate valmistada smuutisid kogu perele – kokku 1,8 liitrit.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

47

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

29/06/2023

Україна

Україна

Чудово.

Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

11/01/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Отличный девайс

Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))

Positiivsed omadused

Качество приготовления смузи

Negatiivsed omadused

Нет нареканий.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

01/12/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Очень довольна!

Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.

Positiivsed omadused

Все

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes ilma vaakumita segamisega Philipsi mudeliga HR3752, testi viis läbi sõltumatu labor 2017. aasta novembris/detsembris.