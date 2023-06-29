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Tootmine lõpetatud
Avance
Vaakumtehnoloogia
1400 W
35 000 P/MIN
Vaakumtehnoloogia imeb enne blenderdamist kannust hapniku välja. Tulemusi on näha valmissegus: vähem mulle, vähem vahtu, vähem mahla eraldumist. Smuuti püsib kauem värske.
Valige 3 programmi vahel: smuuti vaakumblenderdamine, impulssprogramm, jää purustamine. Saate valmistada ükskõik millise smuuti.
Heast smuutist ei suuda keegi keelduda! Meie 2-liitrises kopolüestrist Tritan-kannus saate valmistada smuutisid kogu perele – kokku 1,8 liitrit.
4.9
5-st
47
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
SomR
29/06/2023
Україна
Чудово.
Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Юстас-Алексу
11/01/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Отличный девайс
Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))
Positiivsed omadused
Качество приготовления смузи
Negatiivsed omadused
Нет нареканий.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Alena75
01/12/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Очень довольна!
Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.
Positiivsed omadused
Все
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Võrreldes ilma vaakumita segamisega Philipsi mudeliga HR3752, testi viis läbi sõltumatu labor 2017. aasta novembris/detsembris.