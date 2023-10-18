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Rakendus HomeID
Programmide kiirvalimine
ProBlend Ultra tehnoloogia ühendab kolm funktsiooni, mis on kohandatud täiuslikult koos töötama ülima maitse ja tekstuuri heaks täpselt nii, nagu teile just parajasti meeldib.
ProBlend Ultra kannul on ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisosi pidevalt tagasi miksitavasse voogu.
ProBlend Ultra mootor pakub miksitava voo juhtimiseks ja kõikide koostisosade ühtlaseks ringlema panemiseks tugevat, 1500 W võimsust.
4.6
5-st
144
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Ace50
18/10/2023
Eesti
Uus mugav ja hea
Väga uuendusliku välimusega,lihtne kasutada,kinnitub hästi laua külge(töötades vaid veidi väriseb,ei mingit libisemist). Purustab joogi valmis,ainult võta ja keera kork peale ning mine(juhul kui tahad kaasa võtta).Eelseaded on ka pärishästi valitud,toimivad tulemuslikult.Tore oli avastada pesuprogramm(vähemalt suurema sodi peseb lahti ise). Kui otsida miinuseid võib olla veidi lärmakas,klaaskann mõjub ootamatult raskena(klaasist ju). Minu jaoks uuenduslik ja mugav seade.
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See arvustus tehti tootele Philips kiire kannmikser 7000 HR3760/10 Kiire kannmikser
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips kiire kannmikser 7000 HR3760/10 Kiire kannmikser
Kardamena
21/04/2025
Lietuva
Lengva priežiūra
Gaunasi puikūs kokteiliai, trintos sriubos, padažai. Modernus dizainas. Patiko kad kojelės prisisiurbia stipriai ir saugiai prie stalviršio, tad mikseris tikrai nepabėgs:) Ir valymas yra variantas ne tik indaplovėj, bet ir įpylus vandens į talpą paleisti savaiminio valymo funkciją.
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See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas
Playstation15
30/12/2024
Lietuva
Tobulas sprendimas
Puikus prietaisas, neužema daug vietos, veikia su apps, greitai valosi ir turi daug programų.
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See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas