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  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
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  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
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  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.

Philips kiire kannmikser 7000Kiire kannmikser

HR3760/01

4.6
| (144) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
ProBlend Ultra tehnoloogiaga saate luua ülihea valiku maitsetest ja tekstuuridest ning rakendus HomeID aitab avastada uusi võimalusi. Smuutidest suppideni, kastmetest pähklivõideni - kogu pere on ikka õnnelik
Kuva kõik eelised

Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.

  • Kiirpuhastusfunktsioon

  • Rakendus HomeID

  • Programmide kiirvalimine

ProBlend Ultra kann

ProBlend Ultra kann

ProBlend Ultra kannul on ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisosi pidevalt tagasi miksitavasse voogu.

ProBlend Ultra mootor

ProBlend Ultra mootor

ProBlend Ultra mootor pakub miksitava voo juhtimiseks ja kõikide koostisosade ühtlaseks ringlema panemiseks tugevat, 1500 W võimsust.

ProBlend Ultra tiiviknoad

ProBlend Ultra tiiviknoad

ProBlend Ultra tiiviknoad on ainulaadne kombinatsioon sakilisest tiiviknoast, mis purustab kõvad koostisained väiksemateks tükkideks, ja teravatest tiiviknugadest, mis annavad segule kõige peenema tekstuuri.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

144

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

3

18/10/2023

Eesti

Eesti

Uus mugav ja hea

Väga uuendusliku välimusega,lihtne kasutada,kinnitub hästi laua külge(töötades vaid veidi väriseb,ei mingit libisemist). Purustab joogi valmis,ainult võta ja keera kork peale ning mine(juhul kui tahad kaasa võtta).Eelseaded on ka pärishästi valitud,toimivad tulemuslikult.Tore oli avastada pesuprogramm(vähemalt suurema sodi peseb lahti ise). Kui otsida miinuseid võib olla veidi lärmakas,klaaskann mõjub ootamatult raskena(klaasist ju). Minu jaoks uuenduslik ja mugav seade.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips kiire kannmikser 7000 HR3760/10 Kiire kannmikser

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips kiire kannmikser 7000 HR3760/10 Kiire kannmikser

21/04/2025

Lietuva

Lietuva

Lengva priežiūra

Gaunasi puikūs kokteiliai, trintos sriubos, padažai. Modernus dizainas. Patiko kad kojelės prisisiurbia stipriai ir saugiai prie stalviršio, tad mikseris tikrai nepabėgs:) Ir valymas yra variantas ne tik indaplovėj, bet ir įpylus vandens į talpą paleisti savaiminio valymo funkciją.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas

30/12/2024

Lietuva

Lietuva

Tobulas sprendimas

Puikus prietaisas, neužema daug vietos, veikia su apps, greitai valosi ir turi daug programų.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.