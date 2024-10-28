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Kiirpuhastusfunktsioon
Rakendus HomeID
Programmide kiirvalimine
ProBlend Ultra tehnoloogia ühendab kolm funktsiooni, mis on kohandatud täiuslikult koos töötama ülima maitse ja tekstuuri heaks täpselt nii, nagu teile just parajasti meeldib.
ProBlend Ultra kannul on ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisosi pidevalt tagasi miksitavasse voogu.
ProBlend Ultra mootor pakub miksitava voo juhtimiseks ja kõikide koostisosade ühtlaseks ringlema panemiseks tugevat, 1500 W võimsust.
4.4
5-st
73
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Нема псевдонiму
28/10/2024
Україна
Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!
Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!
See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
igor5555
10/05/2023
Україна
Kampaania osa
2 в 1 корисний прибор
Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Dasha111
09/05/2023
Україна
Kampaania osa
Многофункциональный блендер
Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.
Positiivsed omadused
Многофункциональный
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки