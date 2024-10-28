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  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
  • Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.

Philips kiire kannmikser 7000Kiire kannmikser

HR3760/10

4.4
| (73) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.
ProBlend Ultra tehnoloogiaga saate luua ülihea valiku maitsetest ja tekstuuridest ning rakendus HomeID aitab avastada uusi võimalusi. Smuutidest suppideni, kastmetest pähklivõideni - kogu pere on ikka õnnelik
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Pidev inspiratsioon. Kõige pehmemad segud.

  • Kiirpuhastusfunktsioon

  • Rakendus HomeID

  • Programmide kiirvalimine

ProBlend Ultra tehnoloogia

ProBlend Ultra tehnoloogia

ProBlend Ultra tehnoloogia ühendab kolm funktsiooni, mis on kohandatud täiuslikult koos töötama ülima maitse ja tekstuuri heaks täpselt nii, nagu teile just parajasti meeldib.

ProBlend Ultra kann

ProBlend Ultra kann

ProBlend Ultra kannul on ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisosi pidevalt tagasi miksitavasse voogu.

ProBlend Ultra mootor

ProBlend Ultra mootor

ProBlend Ultra mootor pakub miksitava voo juhtimiseks ja kõikide koostisosade ühtlaseks ringlema panemiseks tugevat, 1500 W võimsust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

73

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3

28/10/2024

Україна

Україна

Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!

Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!

See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

10/05/2023

Україна

Україна

2 в 1 корисний прибор

Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

09/05/2023

Україна

Україна

Многофункциональный блендер

Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.

Positiivsed omadused

Многофункциональный

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.