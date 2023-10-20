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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
500 W võimas mootor
Saumikseritarvik
Nutikas hoiunõu
Pritsmeteta küpsetamine
LED-ekraan
5 kiiruseseadet ja turbofunktsioon mikseri maksimaalseks kontrollimiseks.
Lõõgastuge ja nautige toidu valmistamist ühe mugava seadmega, millel on kaks valmistusrežiimi: mikser ja segur.
Pääsete ligi sügavamate kausside igale nurgale, minimeerige pritsmeid ja puhastusaega uue pikliku kujunduse abil. Pehme käivituse funktsiooni abil saate võimsust ettevaatlikult suurendada ja pritsmeid ennetada.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Positiivsed omadused
Надійність
Negatiivsed omadused
Жодного
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Positiivsed omadused
Хороша комплектація
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Lisateavet masinpestavate tarvikute kohta vaadake DFU-st.