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  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
  • Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki

Philips 5000 seeriaVõimas 500 W käsimikser

HR3781/10

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki
Selle kaks-ühes käsimikseria segate ja sõtkute isegi sitked tainad vaid minutitega. Pääsete ligi sügavamate kausside igasse nurka minimaalsete pritsmetega. Puhastamine läheb kiiresti tänu nutikale disainile ja Soft Starti funktsioonile. Varustatud blenderi lisatarviku ja säilitusnõuga.
Kuva kõik eelised

Pritsmevastane nutikas kujundus

Kaks-ühes võimas ja mitmekülgne käsimikser kööki

  • 500 W võimas mootor

  • Saumikseritarvik

  • Nutikas hoiunõu

  • Pritsmeteta küpsetamine

  • LED-ekraan

5 kiirust ja turbofunktsioon kõigiks segamisvajadusteks

5 kiirust ja turbofunktsioon kõigiks segamisvajadusteks

5 kiiruseseadet ja turbofunktsioon mikseri maksimaalseks kontrollimiseks.

Komplekti kuulub saumikseritarvik

Komplekti kuulub saumikseritarvik

Lõõgastuge ja nautige toidu valmistamist ühe mugava seadmega, millel on kaks valmistusrežiimi: mikser ja segur.

Minimeerige pritsmeid ja lühendage puhastusaega

Minimeerige pritsmeid ja lühendage puhastusaega

Pääsete ligi sügavamate kausside igale nurgale, minimeerige pritsmeid ja puhastusaega uue pikliku kujunduse abil. Pehme käivituse funktsiooni abil saate võimsust ettevaatlikult suurendada ja pritsmeid ennetada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Positiivsed omadused

Надійність

Negatiivsed omadused

Жодного

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Positiivsed omadused

Хороша комплектація

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Lisateavet masinpestavate tarvikute kohta vaadake DFU-st.