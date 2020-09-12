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Tootmine lõpetatud
Vabastage rohkem toitaineid
Suure kiirusega blender koos toitainete vabastamise tehnoloogiaga ProBlend Extreme vabastab puu- ja juurviljadest 97% toitainetest*
2000 W
45 000 p/min
Jõuline segamine 2000 W ja 45 000 p/min abil
Toitainete vabastamise tehnoloogia ProBlend Extreme vabastab toitained rakkudest, võimaldades kehal neid omastada
40 toitumisnõustaja valitud smuutiretsepti, mis vastavad teie vajadustele.
4.6
5-st
16
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Martin DK
12/09/2020
Polska
Produkt prawie idealny, jest jedno "ale"
Mocny, szybki blender, robi wrażenie solidnego i wydaje się, że posłuży długo. Spełnia doskonale swoje zadanie, smoothie - wychodzą naprawdę wyborne, pod warunkiem odpowiedniego doboru składników. Najlepiej, żeby przynajmniej jeden składnik był zamrożony, wtedy nie ma ryzyka przegrzania koktajlu. Blender jest dosyć głośny, ale nam osobiście to aż tak bardzo nie przeszkadza (działa bez zamontowanej dodatkowej osłony i jest OK). Fizyki się nie oszuka i przy tak dużej mocy i prędkości obrotowej musi go być słychać. Wykonanie produktu stoi na wysokim poziomie - wykończony jest stalą nierdzewną, jest dosyć ciężki i podczas blendowania nie wpada w przesadne wibracje. Do wad produktu, trzeba zaliczyć brak jakichkolwiek opcjonalnych akcesoriów (dostępnych u droższych konkurentów). Jeśli czyta to ktoś odpowiedzialny za rozwój produktu bardzo chętnie skorzystałbym z opcji dokupienia mniejszych pojemników w formie shakera, gdzie można zblendować sobie np. smoothie do pracy, lub przyrządzić małą ilość masła orzechowego.
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Ana!
10/09/2020
Polska
Kinnitatud ostja
super
Najlepszy blender jaki kiedykolwiek miałam a miałam już kilka, nie zamienię go na żaden inny! Koktajle idealne kremowe bez grudek. ( większości robię koktajle warzywne) Mleko roślinne szybko się robi radzi sobie z każdym produktem. polecam blender każdemu. Rodzina już go posiada.
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Dziadzio
15/04/2020
Polska
Funkcje i moc
Mógłby miksować gwoździe ( nie polecam ) Niema lepszych ilość obrotowe i ta moc
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Katsetatud sõltumatus laboris 2016. aasta mais pirni, maasikate, punapeedi ja tomatiga.