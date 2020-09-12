TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionInnergizer Kiire kannmikser

HR3868/00

4.6

| (16) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

Vabastage rohkem toitaineid

Suure kiirusega blender koos toitainete vabastamise tehnoloogiaga ProBlend Extreme vabastab puu- ja juurviljadest 97% toitainetest*

Kuva kõik eelised

Vabastage puu- ja juurviljadest toitainetest 97%

Vabastage rohkem toitaineid

  • 2000 W

  • 45 000 p/min

Suur 2000 W võimsus ja 45 000 p/min

Suur 2000 W võimsus ja 45 000 p/min

Jõuline segamine 2000 W ja 45 000 p/min abil

Tehnoloogia ProBlend Extreme

Toitainete vabastamise tehnoloogia ProBlend Extreme vabastab toitained rakkudest, võimaldades kehal neid omastada

40 toitumisnõustaja valitud smuutiretsepti, mis vastavad teie vajadustele

40 toitumisnõustaja valitud smuutiretsepti, mis vastavad teie vajadustele

40 toitumisnõustaja valitud smuutiretsepti, mis vastavad teie vajadustele.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

16

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

3
2

12/09/2020

Polska

Polska

Produkt prawie idealny, jest jedno "ale"

Mocny, szybki blender, robi wrażenie solidnego i wydaje się, że posłuży długo. Spełnia doskonale swoje zadanie, smoothie - wychodzą naprawdę wyborne, pod warunkiem odpowiedniego doboru składników. Najlepiej, żeby przynajmniej jeden składnik był zamrożony, wtedy nie ma ryzyka przegrzania koktajlu. Blender jest dosyć głośny, ale nam osobiście to aż tak bardzo nie przeszkadza (działa bez zamontowanej dodatkowej osłony i jest OK). Fizyki się nie oszuka i przy tak dużej mocy i prędkości obrotowej musi go być słychać. Wykonanie produktu stoi na wysokim poziomie - wykończony jest stalą nierdzewną, jest dosyć ciężki i podczas blendowania nie wpada w przesadne wibracje. Do wad produktu, trzeba zaliczyć brak jakichkolwiek opcjonalnych akcesoriów (dostępnych u droższych konkurentów). Jeśli czyta to ktoś odpowiedzialny za rozwój produktu bardzo chętnie skorzystałbym z opcji dokupienia mniejszych pojemników w formie shakera, gdzie można zblendować sobie np. smoothie do pracy, lub przyrządzić małą ilość masła orzechowego.

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

10/09/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

super

Najlepszy blender jaki kiedykolwiek miałam a miałam już kilka, nie zamienię go na żaden inny! Koktajle idealne kremowe bez grudek. ( większości robię koktajle warzywne) Mleko roślinne szybko się robi radzi sobie z każdym produktem. polecam blender każdemu. Rodzina już go posiada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

15/04/2020

Polska

Polska

Funkcje i moc

Mógłby miksować gwoździe ( nie polecam ) Niema lepszych ilość obrotowe i ta moc

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Katsetatud sõltumatus laboris 2016. aasta mais pirni, maasikate, punapeedi ja tomatiga.