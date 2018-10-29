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  • Originaalne Philipsi tolmukott
  • Originaalne Philipsi tolmukott
  • Originaalne Philipsi tolmukott
  • Originaalne Philipsi tolmukott

Tootmine lõpetatud

äravisatav tolmukott

HR6947/01

Originaalne Philipsi tolmukott
Philipsi topeltkihiga originaaltolmukotid mahutavad rohkem tolmu ja on vastupidavamad.
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Athena tolmuimeja tolmukotid

Originaalne Philipsi tolmukott

  • 4 kotti

  • 1 AFS mikrofilter

  • 1 mootori kaitsefilter

  • Ühildub mudelitega HR6815...49

Originaalne Philipsi tolmukott

Kaks kihti kvaliteetpaberit

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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