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Tolmuimeja ja mopi tarvikud
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äravisatav tolmukott
Tootmine lõpetatud
HR6947/01
4 kotti
1 AFS mikrofilter
1 mootori kaitsefilter
Ühildub mudelitega HR6815...49
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