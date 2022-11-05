30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
700 W
19 funktsiooni
Kaks-ühes ketas
Kausis hoiustamine
Meie võimas mootor saab hõlpsalt hakkama erinevate koostisosadega – alates leivatainast kuni kõvade juurviljade, juustu ja šokolaadini. Lisaks suudab see kergesti ka viilutada ja ribastada.
Tänu rohkem kui 19 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid S-tera abil, või viilutage ja ribastage kaks-ühes ketta abil. Vahet ei ole, kas soovite vahustada, vispeldada, sõtkuda või midagi muud.
Kiire toitude valmistamine tänu suurele sisestustorule.
4.9
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Еsma
05/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Positiivsed omadused
Компактний і надійний
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн