Mugav kõik-ühes seade: sõtkub, vahustab, ribastab, viilutab

Tänu rohkem kui 19 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid S-tera abil, või viilutage ja ribastage kaks-ühes ketta abil. Vahet ei ole, kas soovite vahustada, vispeldada, sõtkuda või midagi muud.