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  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
  • Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite

Kollektsioon DailyKompaktne köögikombain

HR7320/00

4.9
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite
Kui armastate tervislikke koduseid toite, kuid ei ole piisavalt aega nende valmistamiseks, sobib teile Philips Daily kollektsiooni kompaktne köögikombain. Selle kompaktse kollektsiooni loomisel oleme arvestanud hektilise elutempoga. Nii saate kiiresti ja hõlpsalt valmistada suurepäraseid roogasid.
Kuva kõik eelised

tänu kasulikele tarvikutele ja ruumisäästlikule disainile

Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid koduseid toite

  • 700 W

  • 19 funktsiooni

  • Kaks-ühes ketas

  • Kausis hoiustamine

Võimas 700 W mootor lihtsaks toiduvalmistamiseks

Võimas 700 W mootor lihtsaks toiduvalmistamiseks

Meie võimas mootor saab hõlpsalt hakkama erinevate koostisosadega – alates leivatainast kuni kõvade juurviljade, juustu ja šokolaadini. Lisaks suudab see kergesti ka viilutada ja ribastada.

Mugav kõik-ühes seade: sõtkub, vahustab, ribastab, viilutab

Tänu rohkem kui 19 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid S-tera abil, või viilutage ja ribastage kaks-ühes ketta abil. Vahet ei ole, kas soovite vahustada, vispeldada, sõtkuda või midagi muud.

Kiire toitude valmistamine tänu suurele sisestustorule

Kiire toitude valmistamine tänu suurele sisestustorule

Kiire toitude valmistamine tänu suurele sisestustorule.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Positiivsed omadused

Компактний і надійний

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.