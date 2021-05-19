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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
800 W
29 funktsiooni
Kaks-ühes ketas
Tsitrusepress
Meie võimas mootor saab hõlpsalt hakkama erinevate koostisosadega nagu leivataigen, kõvad juurviljad, juust ja šokolaad. Lisaks suudab see kergesti ka viilutada ja ribastada.
PowerChop tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaigna segamiseks!
Tänu rohkem kui 29 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid, mahla ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid (S-tera abil), või viilutage ja ribastage (kaks-ühes ketta abil). Mida iganes te soovite!
4.5
5-st
54
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Purpurs
19/05/2021
Latvija
Philipsi töötaja
Lielisks palīgs virtuvē
[Employee of philipsglobal] Darbojas ļoti labi, ar drošību, lai neko neizdarītu nepareizi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
Spalis
20/01/2023
Lietuva
Kinnitatud ostja
Naudoju kasdien
Labai vertingas daiktas virtuvėje. Naudoju kasdien. Pjaustau daržoves, malu mėsą, plaku kokteilius, blynų tešlą ir pan.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Positiivsed omadused
компактний, тихий, функціональний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28