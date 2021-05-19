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  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
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  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi

Viva kollektsioonKompaktne köögikombain

HR7510/10

4.5
| (54) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
Kui naudite tervislikku kodust toitu, siis naudite ka meie Philips Viva kollektsiooni kompaktset köögikombaini. Selle kollektsiooni loomisel oleme arvestanud hektilise elutempoga. Nii saate kiiresti valmistada suurepäraseid roogasid isegi rasketest koostisosadest.
Kuva kõik eelised

Suurepärased tulemused ka kõige raskemate koostisosadega

Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi

  • 800 W

  • 29 funktsiooni

  • Kaks-ühes ketas

  • Tsitrusepress

Võimas 800 W mootor lihtsaks toiduvalmistamiseks

Meie võimas mootor saab hõlpsalt hakkama erinevate koostisosadega nagu leivataigen, kõvad juurviljad, juust ja šokolaad. Lisaks suudab see kergesti ka viilutada ja ribastada.

PowerChop tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChop tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChop tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaigna segamiseks!

Kõik-ühes tarvik: sõtkub, vahustab, ribastab, viilutab ja valmistab mahla

Tänu rohkem kui 29 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid, mahla ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid (S-tera abil), või viilutage ja ribastage (kaks-ühes ketta abil). Mida iganes te soovite!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

54

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2

19/05/2021

Latvija

Latvija

Philipsi töötaja

Lielisks palīgs virtuvē

[Employee of philipsglobal] Darbojas ļoti labi, ar drošību, lai neko neizdarītu nepareizi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains

20/01/2023

Lietuva

Lietuva

Kinnitatud ostja

Naudoju kasdien

Labai vertingas daiktas virtuvėje. Naudoju kasdien. Pjaustau daržoves, malu mėsą, plaku kokteilius, blynų tešlą ir pan.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Positiivsed omadused

компактний, тихий, функціональний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.