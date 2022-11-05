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  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade
  • Mitmekülgne, ruumi säästev seade

Köögikombain

HR7605/10

4.9
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mitmekülgne, ruumi säästev seade
See Philipsi köögikombain on ruumi ja aega säästev multifunktsionaalne lahendus, mis vastab köögis teie kõigile vajadustele. Saate ühe seadmega teha rohkem kui 15 toimingut murdosaga ajast, mis selleks tavaliselt kuluks.
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Hõlpsalt hoiustatav köögikombain

Mitmekülgne, ruumi säästev seade

  • 350 W

  • 2,1 l nõu

Piisavalt väike, et hõlpsalt ükskõik millisesse kappi mahtuda

Piisavalt väike, et hõlpsalt ükskõik millisesse kappi mahtuda

Kõik tarvikud võib kompaktseks hoiustamiseks nõusse sobitada.

Kõik tarvikud võib kompaktseks hoiustamiseks nõusse sobitada.

Microstore-hoiustussüsteem võimaldab kõik tarvikud lihtsalt ja kompaktselt nõusse hoiustada.

Saab lihtsalt hakkama rohkem kui 15 funktsiooniga

Saab lihtsalt hakkama rohkem kui 15 funktsiooniga

Köögikombain on varustatud viie erineva tarvikuga, millega saab teha rohkem kui 15 erinevat toimingut. Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks. Roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks. Metallist ketastarvikud keskmise riivimise, keskmise viilutamise ja sõmerdamise jaoks. Lisaks emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada toite, nagu vahukoor ja majonees.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Positiivsed omadused

Компактний і надійний

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.