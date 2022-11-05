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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
350 W
2,1 l nõu
Microstore-hoiustussüsteem võimaldab kõik tarvikud lihtsalt ja kompaktselt nõusse hoiustada.
Köögikombain on varustatud viie erineva tarvikuga, millega saab teha rohkem kui 15 erinevat toimingut. Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks. Roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks. Metallist ketastarvikud keskmise riivimise, keskmise viilutamise ja sõmerdamise jaoks. Lisaks emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada toite, nagu vahukoor ja majonees.
4.9
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Еsma
05/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Positiivsed omadused
Компактний і надійний
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн