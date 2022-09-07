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Tootmine lõpetatud
650 W
2 kiirust + impulssrežiim
2,1 l nõu
Tarvikud enam kui 15 ülesande jaoks
Parima tulemuse saavutamiseks kasutage väikest kiirust (kiirus 1), et vahustada vahukoort ja mune ning valmistada koogi- ja leivatainast. Suurem kiirus (kiirus 2) sobib hästi sibula ja liha hakkimiseks, suppide püreerimiseks, smuutide valmistamiseks või köögiviljade tükeldamiseks, viilutamiseks, riivimiseks või hõõrumiseks.
Uuel Philips Daily kollektsiooni köögikombainil on eelmise mudeliga HR7625 võrreldes 40% suurem sisestustoru, millega säästate aega puu- ja köögiviljade tükeldamise arvelt.
Lihtsalt valige oma lemmikaine valmistamiseks sobiv roostevabast terasest sisestatav tera ja kinnitage see teraalusele. Terade toimimist on parimate viilutamis- ja riivimistulemuste saavutamiseks põhjalikult testitud.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Jaguarrr
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Страхотен компактен мултифункционален робот
Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот