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  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
  • Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
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Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKöögikombain

HR7627/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev
Sellel Philipsi Daily kollektsiooni köögikombainil on kompaktne disain, 2,1 l kauss ja hulk suure jõudlusega tarvikuid. Maitsva koduse toidu valmistamine pole kunagi lihtsam olnud!
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Valmistage ise leiba, kooke, jooke ja muud

Suurim valik retsepte, minimaalne vaev

  • 650 W

  • 2 kiirust + impulssrežiim

  • 2,1 l nõu

  • Tarvikud enam kui 15 ülesande jaoks

Kaks kiirust ja impulssrežiim maksimaalse kontrolli saavutamiseks

Kaks kiirust ja impulssrežiim maksimaalse kontrolli saavutamiseks

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage väikest kiirust (kiirus 1), et vahustada vahukoort ja mune ning valmistada koogi- ja leivatainast. Suurem kiirus (kiirus 2) sobib hästi sibula ja liha hakkimiseks, suppide püreerimiseks, smuutide valmistamiseks või köögiviljade tükeldamiseks, viilutamiseks, riivimiseks või hõõrumiseks.

40% suurem sisestustoru (võrreldes mudeliga Philips HR7625)

40% suurem sisestustoru (võrreldes mudeliga Philips HR7625)

Uuel Philips Daily kollektsiooni köögikombainil on eelmise mudeliga HR7625 võrreldes 40% suurem sisestustoru, millega säästate aega puu- ja köögiviljade tükeldamise arvelt.

Suure jõudlusega roostevabast terasest sisestatavad terad

Suure jõudlusega roostevabast terasest sisestatavad terad

Lihtsalt valige oma lemmikaine valmistamiseks sobiv roostevabast terasest sisestatav tera ja kinnitage see teraalusele. Terade toimimist on parimate viilutamis- ja riivimistulemuste saavutamiseks põhjalikult testitud.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961301

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотен компактен мултифункционален робот

Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.