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Tootmine lõpetatud
Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
Philipsi köögikombain on multifunktsionaalne lahendus kõigile teie vajadustele köögis. Värvide alusel jaotatud tarvikud ja kiirusseaded aitavad teil paremate tulemuste saavutamiseks tarvikud ja kiirused omavahel värvide järgi kokku sobitada.
700 W
Kompaktne kaks ühes komplekt
3,4 liitrine nõu
Sobitage parimate tulemuste saavutamiseks kiiruse värv tarviku värviga.
Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks; roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks; kaks metallist ketast keskmise riivimise ja sõmerdamise jaoks; purunemiskindel 1,5 l kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks; emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada toite nagu vahukoor ja majonees.
700 W mootor ja kolm kiirust ning impulssrežiimi nupp võimaldavad valida sobiva kiiruse
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7772/00 Robot kuchenny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7772/00 Robot kuchenny