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  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga
  • Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga

Tootmine lõpetatud

Köögikombain

HR7772/00

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga

Philipsi köögikombain on multifunktsionaalne lahendus kõigile teie vajadustele köögis. Värvide alusel jaotatud tarvikud ja kiirusseaded aitavad teil paremate tulemuste saavutamiseks tarvikud ja kiirused omavahel värvide järgi kokku sobitada.

Kuva kõik eelised

Köögikombain värvikoodide abil toiduvalmistamiseks

Suurepärane toiduvalmistamine vähese vaevaga

  • 700 W

  • Kompaktne kaks ühes komplekt

  • 3,4 liitrine nõu

Värvikoodiga tarvikud ja kiirusevalikud

Sobitage parimate tulemuste saavutamiseks kiiruse värv tarviku värviga.

6 tarvikut täidavad kergelt üle 30 funktsiooni

6 tarvikut täidavad kergelt üle 30 funktsiooni

Nõudepesumasinas pestavad tarvikud on: sõtkumisotsak taina segamiseks ja raskemaks sõtkumiseks; roostevabast terasest hakkimisnuga liha ja köögiviljade valmistamiseks; kaks metallist ketast keskmise riivimise ja sõmerdamise jaoks; purunemiskindel 1,5 l kannmikser segamiseks, purustamiseks ja erinevate koostisosade läbisegamiseks; emulgeerimisketas, mis võimaldab valmistada toite nagu vahukoor ja majonees.

3 kiiruseseadet optimaalse kiiruse valimiseks vastavalt tarvikule

700 W mootor ja kolm kiirust ning impulssrežiimi nupp võimaldavad valida sobiva kiiruse

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7772/00 Robot kuchenny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7772/00 Robot kuchenny

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.