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Tootmine lõpetatud

AV-digitaalvastuvõtja süsteem

HTR3464/12

Muutke oma kodumeelelahutus võimsamaks ja lihtsamaks

Kas teil on plaanis muuta oma DVD-mängija või -salvesti täieliku koduse meelelahutussüsteemi osaks? Kodukinolaadse heli ja pildi nautimiseks ning muusika täpseks taasesitamiseks piisab, kui hangite lisaks selle stiilse digitaalvastuvõtjasüsteemi.

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Muutke oma kodumeelelahutus võimsamaks ja lihtsamaks

Täiustatud kompaktne D-klassi võimendi pakub võimast heli

Täiustatud kompaktne D-klassi võimendi pakub võimast heli

Easy-fit™-i erivärvilised liitmikud muudavad süsteemi ülesseadmise lihtsaks

Easy-fit™-i erivärvilised liitmikud muudavad süsteemi ülesseadmise lihtsaks

Erivärvilised liitmikud on lihtne ja kasutajasõbralik lahendus kõlarite ja basskõlari koduse meelelahutussüsteemi keskseadmega ühendamiseks – lihtsaks sisestage liitmikud keskseadme tagaküljel olevatesse vastavat värvi pesadesse.

Mitu digitaalsisendit kvaliteetse heli nautimiseks teistest seadmetest

Mitu digitaalsisendit kvaliteetse heli nautimiseks teistest seadmetest

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