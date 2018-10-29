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Tootmine lõpetatud
HTR3464/12
Muutke oma kodumeelelahutus võimsamaks ja lihtsamaks
Kas teil on plaanis muuta oma DVD-mängija või -salvesti täieliku koduse meelelahutussüsteemi osaks? Kodukinolaadse heli ja pildi nautimiseks ning muusika täpseks taasesitamiseks piisab, kui hangite lisaks selle stiilse digitaalvastuvõtjasüsteemi.
Erivärvilised liitmikud on lihtne ja kasutajasõbralik lahendus kõlarite ja basskõlari koduse meelelahutussüsteemi keskseadmega ühendamiseks – lihtsaks sisestage liitmikud keskseadme tagaküljel olevatesse vastavat värvi pesadesse.
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