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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS3520/12

4.3

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Tooge kino võimsus oma koju! Võimsad, bassitorude ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendusega kõlarid võimendavad teie kodust meelelahutuselamust.

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Võimas, sügava bassiga kinoheli

Helist haaratud

  • HDMI 1080p

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

Sisseehitatud Dolby Digital dekoodri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

08/11/2013

Polska

Polska

JEST DOBRY

Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.