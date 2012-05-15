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Tooge kino võimsus oma koju! Võimsad, bassitorude ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendusega kõlarid võimendavad teie kodust meelelahutuselamust.
HDMI 1080p
Sisseehitatud Dolby Digital dekoodri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.
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5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
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See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
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See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
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See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
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See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
stefan9
08/11/2013
Polska
JEST DOBRY
Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid
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See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1