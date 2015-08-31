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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS3541/12

3.3

| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Võimas ruumiline heli kompaktsetest kõlaritest

Tooge kino võimsus koju! Võimendage oma kodust meelelahutuselamust võimsate, ruumilist heli tekitavate katmata elementidega kõlarite ja Blu-ray-plaadi taasesitusega täis-HD 1080p mängija abil.

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kompaktsetest kõlaritest

Võimas ruumiline heli kompaktsetest kõlaritest

  • Blu-ray

Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

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Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD tipptasemel ruumilise heli esitamiseks

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.3

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

5
2

31/08/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

31/08/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

wystarczajacy dla małego pokoju

Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

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