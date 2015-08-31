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Tootmine lõpetatud
Võimas ruumiline heli kompaktsetest kõlaritest
Tooge kino võimsus koju! Võimendage oma kodust meelelahutuselamust võimsate, ruumilist heli tekitavate katmata elementidega kõlarite ja Blu-ray-plaadi taasesitusega täis-HD 1080p mängija abil.
Blu-ray
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Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.
3.3
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
kmotala
31/08/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
kmotala
31/08/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
nej05
07/11/2013
Polska
wystarczajacy dla małego pokoju
Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
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