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Tootmine lõpetatud

5.1 kodukino

HTS5590/12

Helist haaratud

Täiustage kodukinosüsteemi heli kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage selles uuenduslikus Philipsi 5000. seeria kodukinosüsteemis kogu oma lemmikmeelelahutussisu, sealhulgas Blu-ray-plaate.

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Tõeline, ühtlaselt jaotatud heliga kinoelamus

Helist haaratud

  • kaldasetusega 3D-kõlarid

  • Blu-ray 3D esitus

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravamat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

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Tehnilised andmed

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