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HTS5590/12
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Täiustage kodukinosüsteemi heli kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage selles uuenduslikus Philipsi 5000. seeria kodukinosüsteemis kogu oma lemmikmeelelahutussisu, sealhulgas Blu-ray-plaate.
kaldasetusega 3D-kõlarid
Blu-ray 3D esitus
Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.
Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravamat ja kinolaadsemat ruumilist heli.
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