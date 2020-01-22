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Tootmine lõpetatud

Philips Fidelio SoundHub2.1 Kodukino

HTS9241/12

3.3

| (3) Auhinnad

Hämmastav selgus kõigi heli üksikasjade kuulmiseks

Avastage kristallselge heli uue Philips SoundHubi kodukinosüsteemiga HTS9241. Titaanist kõrgsageduskõlarid edastavad hämmastava selguse igas heli üksikasjas. Nautige filme ja muusikat nii, nagu nende loomisel kavatseti.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Hämmastav selgus kõigi heli üksikasjade kuulmiseks

  • 3D Blu-ray

  • Titaanist kõrgsageduskõlarid

Titaanist kõrgsageduskõlarid moonutamata ja selge heli jaoks

Titaanist kõrgsageduskõlarid moonutamata ja selge heli jaoks

Teiste tootjatega koostöös loodud alumiiniumviimistlusega kõlarid on väga jäigad ja kerged, tagades moonutusteta heli. Kõlarite uskumatu vastupidavus moonutustele ja resonants kogu kuuldavad sagedusvahemikus tagab heli kõigi üksikasjade suurepärase selguse.

Tipptasemel D-klassi võimendid säilitavad kõik heli üksikasjad

Tipptasemel D-klassi võimendid säilitavad kõik heli üksikasjad

Philipsi loodud tipptasemel D-klassi võimendid on loodud algse heli säilitamiseks, pakkudes täpsemat helisignaali ja esitades üksikasjalikku heli just nii, nagu esitaja või režissöör soovis.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.

Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.3

5-st

3

Auhinnad

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Positiivsed omadused

Wspaniały w każdym calu

Negatiivsed omadused

nie widzę wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Kasutamise kuupäev 2018-12-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Kasutamise kuupäev 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.

  2. Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.