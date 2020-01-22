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Tootmine lõpetatud
HTS9241/12
Hämmastav selgus kõigi heli üksikasjade kuulmiseks
Avastage kristallselge heli uue Philips SoundHubi kodukinosüsteemiga HTS9241. Titaanist kõrgsageduskõlarid edastavad hämmastava selguse igas heli üksikasjas. Nautige filme ja muusikat nii, nagu nende loomisel kavatseti.
3D Blu-ray
Titaanist kõrgsageduskõlarid
Teiste tootjatega koostöös loodud alumiiniumviimistlusega kõlarid on väga jäigad ja kerged, tagades moonutusteta heli. Kõlarite uskumatu vastupidavus moonutustele ja resonants kogu kuuldavad sagedusvahemikus tagab heli kõigi üksikasjade suurepärase selguse.
Philipsi loodud tipptasemel D-klassi võimendid on loodud algse heli säilitamiseks, pakkudes täpsemat helisignaali ja esitades üksikasjalikku heli just nii, nagu esitaja või režissöör soovis.
Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.
3.3
5-st
3
Auhinnad
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Positiivsed omadused
Wspaniały w każdym calu
Negatiivsed omadused
nie widzę wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Kasutamise kuupäev 2018-12-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Kasutamise kuupäev 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
See arvustus tehti tootele SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Kodukino sobib ka kõigi teiste Philipsi teleritega.
Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.