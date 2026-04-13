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  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
  • Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare 2100 SeriesElektriline Sonic-hambahari

HX3651/12

HX365LB

4.8
| (143) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!
Sonic-tehnoloogia eemaldab hambakattu õrnalt, kuni kolm korda paremini* kui tavaline hambahari.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Eemaldab kuni kolm korda rohkem kattu*

Hüvasti tavaline hambahari! Tere tulemast Sonic tehnoloogia!

  • Sonic-tehnoloogia

  • QuadPacer ja SmarTimer

  • Ergonoomiline disain

  • 14 päeva vastupidav aku

Meie ainulaadne tehnoloogia võimaldab teil puhastada põhjalikult, kuid õrnalt

Meie ainulaadne tehnoloogia võimaldab teil puhastada põhjalikult, kuid õrnalt

Võimsad vibratsioonid tekitavad mikromullid suunates need hambavahedesse ja mööda igemejoont edasi. Vaid 2 minutiga saate sellise tulemuse, mille saavutaksite käsihambaharjaga kahe kuu jooksul.** 31000 harjaliigutust minutis puhastavad hambaid õrnalt, eemaldades kattu, et tagada põhjaliku igapäevase puhastamise.

Eemaldab kattu käsihambaharjaga võrreldes 3x paremini*

Eemaldab kattu käsihambaharjaga võrreldes 3x paremini*

Täiustatud Sonic tehnoloogiaga Sonicare'i elektrilise hambaharja puhul on kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab hambakattu kuni KOLM KORDA paremini* kui käsihambahari. See eemaldab hambakatu hammaste vahelt ja igemejoonelt ning aitab igemeid kaitsta.

Ohutu ja õrn kasutamine

Ohutu ja õrn kasutamine

Sonicare'i hambahari tagab põhjaliku puhastuse, ilma et see oleks hammastele ja igemetele karm. Õrnad, kuid võimsad vibratsioonid tagavad erakordse puhastuse, olles samal ajal õrn hammaste ja igemete vastu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

143

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

13/04/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Znakomita i prosta

Szczoteczka absolutnie spełnia swoje zadania. Prosta obsługa, timer sygnalizuje co 30 sec. Cały 2 minutowy cykl. Godna polecenia.

See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna

See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna

26/03/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Na czas

Delikatna na wrażliwe zęby, wiesz kiedy skończyc dzięki czasowemu wyłączenia

Positiivsed omadused

Czas

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush

30/11/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetny wybór w dobrej cenie .

Zakupiłem na szybko i trafiłem w dobrej promocji.To jest kolejna szczoteczka Philips i po raz kolejny jestem zadowolony . Lekka , w miarę cicha , kompatybilna z etui i wcześniejszymi akcesoriami od wcześniejszej szczoteczki ..

See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna

See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes käsihambaharjaga tervemate hammaste ja igemete saamiseks

  2. Tegelikud tulemused võivad erineda

  3. Esitatud andmed

  4. Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel tavarežiimis