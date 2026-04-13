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Tootmine lõpetatud
HX3651/12
HX365LB
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sonic-tehnoloogia
QuadPacer ja SmarTimer
Ergonoomiline disain
14 päeva vastupidav aku
Võimsad vibratsioonid tekitavad mikromullid suunates need hambavahedesse ja mööda igemejoont edasi. Vaid 2 minutiga saate sellise tulemuse, mille saavutaksite käsihambaharjaga kahe kuu jooksul.** 31000 harjaliigutust minutis puhastavad hambaid õrnalt, eemaldades kattu, et tagada põhjaliku igapäevase puhastamise.
Täiustatud Sonic tehnoloogiaga Sonicare'i elektrilise hambaharja puhul on kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab hambakattu kuni KOLM KORDA paremini* kui käsihambahari. See eemaldab hambakatu hammaste vahelt ja igemejoonelt ning aitab igemeid kaitsta.
Sonicare'i hambahari tagab põhjaliku puhastuse, ilma et see oleks hammastele ja igemetele karm. Õrnad, kuid võimsad vibratsioonid tagavad erakordse puhastuse, olles samal ajal õrn hammaste ja igemete vastu.
4.8
5-st
143
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Gbudzikowski
13/04/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Znakomita i prosta
Szczoteczka absolutnie spełnia swoje zadania. Prosta obsługa, timer sygnalizuje co 30 sec. Cały 2 minutowy cykl. Godna polecenia.
See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna
See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna
Smigi5678
26/03/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Na czas
Delikatna na wrażliwe zęby, wiesz kiedy skończyc dzięki czasowemu wyłączenia
Positiivsed omadused
Czas
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush
Kapibara88
30/11/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetny wybór w dobrej cenie .
Zakupiłem na szybko i trafiłem w dobrej promocji.To jest kolejna szczoteczka Philips i po raz kolejny jestem zadowolony . Lekka , w miarę cicha , kompatybilna z etui i wcześniejszymi akcesoriami od wcześniejszej szczoteczki ..
See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna
See arvustus tehti tootele 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna
Võrreldes käsihambaharjaga tervemate hammaste ja igemete saamiseks
Tegelikud tulemused võivad erineda
Esitatud andmed
Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel tavarežiimis