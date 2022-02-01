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Tootmine lõpetatud
kolmene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
Üldine puhastamine
Sellel Philips Sonicare'i hambaharjal on reljeefne kuju, et sobituda loomulikult teie hammaste kujuga ja puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad.
See harjapea eemaldab kuni kaks korda rohkem kattu kui käsihambahari
Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.
4.7
5-st
160
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
01/02/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia
Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...
Positiivsed omadused
Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
tomB_B
22/10/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Polecam
Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….
Positiivsed omadused
Ok
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
M. R.
30/09/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Doskonały produkt
Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari