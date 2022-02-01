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  • Tipptasemel jõudlus.* Garanteeritud kvaliteet.
  • Tipptasemel jõudlus.* Garanteeritud kvaliteet.
  • Tipptasemel jõudlus.* Garanteeritud kvaliteet.
  • Tipptasemel jõudlus.* Garanteeritud kvaliteet.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare ProResultsTavalised Sonic-hambaharjapead

HX6018/07

4.7
| (160) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Tipptasemel jõudlus.* Garanteeritud kvaliteet.
Philips Sonicare ProResults kui üks meie hambaharjapeade tippmudeleid sobib täiuslikult uutele või kogenud Sonicare'i kasutajatele, kes ihaldavad lihtsalt autentset Sonicare'i puhastuskogemust uskumatu hinnaga.
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Tipptasemel jõudlus tipptasemel hinnaga

Tipptasemel jõudlus.* Garanteeritud kvaliteet.

  • 8 tk

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • Üldine puhastamine

Optimaalne puhastamine Philips Sonicare'iga

Optimaalne puhastamine Philips Sonicare'iga

Sellel Philips Sonicare'i hambaharjal on reljeefne kuju, et sobituda loomulikult teie hammaste kujuga ja puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad.

Eemaldab kuni 2x rohkem kattu kui käsihambahari

Eemaldab kuni 2x rohkem kattu kui käsihambahari

See harjapea eemaldab kuni kaks korda rohkem kattu kui käsihambahari

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

160

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

01/02/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia

Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...

Positiivsed omadused

Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

22/10/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam

Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….

Positiivsed omadused

Ok

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

30/09/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Doskonały produkt

Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 2 x rohkem kattu kui käsihambahari