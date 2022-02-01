Sobib kõikidele Philips Sonicare’i kinniklõpsatavatele hambaharjadele

Selle hambaharjapea saate klõpsuga käepideme külge lükata ja sealt ära võtta - nii istub see käepidemel kindlalt ja samas on seda lihtne hooldada ja puhastada. Hambaharjapea sobib kõigile Philips Sonicare'i hambaharja käepidemetele, v.a PowerUp Battery ja Essence.