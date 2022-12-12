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  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare SensitiveTavalised Sonic-hambaharja pead

HX6052/05

4.8
| (102) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
Philips Sonicare Sensitive'i hambaharjapea sobib ideaalselt neile, kes otsivad leevendust valusatele tundlikele hammastele ja igemetele.
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Tipptasemel puhastamine tundlikele hammastele ja igemetele

Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.

  • Kahene komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • Tundlikele hammastele ja igemetele

Uuenduslikud harjased eemaldavad õrnalt hambakatu

Uuenduslikud harjased eemaldavad õrnalt hambakatu

Sellel Philips Sonicare'i hambaharjal on ülipehmed harjased õrnaks, ent tõhusaks puhastamiseks. Lisaks on harjapeal spetsiaalne pehmendus, et hammastele saaks osaks veelgi õrnem puhastamine. Saadaval ka väiksemas, kompaktsemas suuruses eriti põhjalikuks puhastamiseks.

Eemaldab rohkem hambakattu kui käsi-hambahari

Eemaldab rohkem hambakattu kui käsi-hambahari

Kliiniliselt on tõestatud, et meie Philips Sonicare Sensitive'i hambaharjapea eemaldab hambakattu palju paremini kui käsihambahari.

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

102

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

1

12/12/2022

Latvija

Latvija

Draugs jutīgām zobu smaganām

Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

27/12/2017

Latvija

Latvija

ērti uzgaļi

Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

10/01/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Suoer

Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji

Positiivsed omadused

Doskonały

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.