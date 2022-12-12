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Tootmine lõpetatud
Kahene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
Tundlikele hammastele ja igemetele
On kliiniliselt tõestatud, et tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad rohkem kattu kui tavaline hambahari.
Philips Sonicare Sensitive’i harjapeal on ülipehmed harjased õrnaks, ent tõhusaks puhastamiseks. Kontuursed harjased jälgivad eriti õrnaks puhastamiseks hammaste kuju. Saadaval ka väiksemas ja kompaktsemas suuruses eriti täpseks puhastamiseks.
Sensitive harjapea sobib ideaalselt mis tahes Philips Sonicare’i hambaharja käepidemega kasutamiseks, eranditeks on PowerUp Battery ja Essence. Lihtsaks vahetamiseks ja puhastamiseks hõlpsasti külgeklõpsatav ja eemaldatav.
4.8
5-st
102
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
lapcija
12/12/2022
Latvija
Draugs jutīgām zobu smaganām
Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.
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See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
gunchuks
27/12/2017
Latvija
ērti uzgaļi
Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.
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See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Maria Janiak
10/01/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Suoer
Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji
Positiivsed omadused
Doskonały
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej