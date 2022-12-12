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  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
  • Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare S SensitiveTavalised Sonic-hambaharja pead

HX6052/07

4.8
| (102) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.
Philips Sonicare S Sensitive'i hambaharjapea sobib ideaalselt neile, kes otsivad leevendust valusalt tundlikele hammastele ja igemetele. Tõhus puhastuslahendus, mis on õrn igemete vastu.
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Tipptasemel puhastamine tundlikele hammastele ja igemetele

Ülitundlik puhastamine. Ülipehme mugavus.

  • Kahene komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • Tundlikele hammastele ja igemetele

Eemaldab rohkem hambakattu kui käsi-hambahari

Eemaldab rohkem hambakattu kui käsi-hambahari

On kliiniliselt tõestatud, et tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad rohkem kattu kui tavaline hambahari.

Uuenduslikud harjased eemaldavad õrnalt hambakatu

Uuenduslikud harjased eemaldavad õrnalt hambakatu

Philips Sonicare Sensitive’i harjapeal on ülipehmed harjased õrnaks, ent tõhusaks puhastamiseks. Kontuursed harjased jälgivad eriti õrnaks puhastamiseks hammaste kuju. Saadaval ka väiksemas ja kompaktsemas suuruses eriti täpseks puhastamiseks.

Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne

Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne

Sensitive harjapea sobib ideaalselt mis tahes Philips Sonicare’i hambaharja käepidemega kasutamiseks, eranditeks on PowerUp Battery ja Essence. Lihtsaks vahetamiseks ja puhastamiseks hõlpsasti külgeklõpsatav ja eemaldatav.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

102

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

1

12/12/2022

Latvija

Latvija

Draugs jutīgām zobu smaganām

Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

27/12/2017

Latvija

Latvija

ērti uzgaļi

Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.

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See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

10/01/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Suoer

Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji

Positiivsed omadused

Doskonały

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.