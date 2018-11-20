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Tootmine lõpetatud
Kahene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
Põhjalik puhastamine. Valgemad hambad.
Philipsi Sonicare DiamondClean hambaharjapea eemaldab kuni 100% rohkem plekke, et saavutada valgemad hambad vaid 7 päevaga.
Tihedalt koos paiknevatest teemantikujulistest harjastest moodustatud DiamondCleani plekieemalduspadi eemaldab toidu ja joogi poolt tekitatud pinnaplekid. Märkate kuni 100%* võrra valgemat naeratust juba 7 päeva pärast.
Kliiniliselt on tõestatud, et Sonicare DiamondClean hambaharjapea eemaldab juba vaid nelja kasutusnädalaga kuni 7 korda rohkem kattu kui käsihambahari.
4.9
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51
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ane13
20/11/2018
Lietuva
puikus
Patiko sitie antgaliai, siek tiek balina ir puikiai valo dantis.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
mag77
28/12/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Wreszcie bielsze zęby!
Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Fransita
30/04/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam
Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari