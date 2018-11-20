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  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
  • Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare DiamondCleanTavalised Sonic-hambaharjapead

HX6062

4.9
| (51) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.
DimondCleani hambaharjapea sobib ideaalselt neile, kes soovivad põhjalikust puhastusest enamat, et eemaldada hammaste pinnalt plekid ja luua säravvalge naeratus. See harjapea sobib suurepäraselt ka professionaalse valgenduse protseduuride vahel hammaste säravvalge tulemuse säilitamiseks.
Kuva kõik eelised

Parem puhastamine, et eemaldada mustus ja muuta hambad valgemaks

Põhjalik puhastamine.* Valgemad hambad.

  • Kahene komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • Põhjalik puhastamine. Valgemad hambad.

Valgemad hambad vaid ühe nädalaga

Valgemad hambad vaid ühe nädalaga

Philipsi Sonicare DiamondClean hambaharjapea eemaldab kuni 100% rohkem plekke, et saavutada valgemad hambad vaid 7 päevaga.

Teemantikujulised harjased tagavad teile 100% valgemad hambad ühe nädalaga

Teemantikujulised harjased tagavad teile 100% valgemad hambad ühe nädalaga

Tihedalt koos paiknevatest teemantikujulistest harjastest moodustatud DiamondCleani plekieemalduspadi eemaldab toidu ja joogi poolt tekitatud pinnaplekid. Märkate kuni 100%* võrra valgemat naeratust juba 7 päeva pärast.

Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

Kliiniliselt on tõestatud, et Sonicare DiamondClean hambaharjapea eemaldab juba vaid nelja kasutusnädalaga kuni 7 korda rohkem kattu kui käsihambahari.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

51

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

20/11/2018

Lietuva

Lietuva

puikus

Patiko sitie antgaliai, siek tiek balina ir puikiai valo dantis.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

28/12/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Wreszcie bielsze zęby!

Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

30/04/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam

Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari