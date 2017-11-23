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  • Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.
  • Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.
  • Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.
  • Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.
  • Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.
  • Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare DiamondCleanKompaktsed Sonic-hambaharja pead

HX6072/05

4.8
| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.
DiamondCleani hambaharjapea sobib ideaalselt neile, kes soovivad põhjalikust puhastusest enamat, et eemaldada hammaste pinnalt plekid ja luua säravvalge naeratus. See harjapea sobib suurepäraselt ka professionaalsete valgenduste vahel hammaste sära säilitamiseks.
Kuva kõik eelised

Parem puhastamine, et eemaldada mustus ja muuta hambad valgemaks

Väiksem suurus. Täpsem puhastamine.

  • Kahene komplekt

  • Kompaktne suurus

  • Kinniklõpsatav

  • Põhjalik puhastamine. Valgemad hambad.

Valgemad hambad vaid ühe nädalaga

Valgemad hambad vaid ühe nädalaga

Philipsi Sonicare DiamondClean hambaharjapea eemaldab kuni 100% rohkem plekke, et saavutada valgemad hambad vaid 7 päevaga.

Teemantikujulised harjased tagavad teile 100% valgemad hambad ühe nädalaga

Teemantikujulised harjased tagavad teile 100% valgemad hambad ühe nädalaga

Tihedalt koos paiknevatest teemantikujulistest harjastest moodustatud DiamondCleani plekieemalduspadi eemaldab toidu ja joogi poolt tekitatud pinnaplekid. Märkate kuni 100%* võrra valgemat naeratust juba 7 päeva pärast.

Loodud tagama parimat ultraheli liikumist

Loodud tagama parimat ultraheli liikumist

Sonicare'i harjapead on ülitähtsad meie keskses tehnoloogias, mis hõlmab kõrgsageduslikke, suure amplituudiga harjaliigutusi rohkem kui 31000 korda minutis. Meie suurepärane Sonic tehnoloogia suunab võimsuse käepidemest harjapea tippu. Tulemuseks on dünaamiline ja sujuv liikumine, mille käigus suunatakse vedelik sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et puhastamine oleks alati ülipõhjalik, ent samas õrn.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

23/11/2017

Lietuva

Lietuva

puiki burnos prieziura :)

burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

14/07/2013

Polska

Polska

produkt jest super

Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

13/07/2020

България

България

Четка за цялото семейство

При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.

Positiivsed omadused

По-чисти зъби

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.