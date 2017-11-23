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Tootmine lõpetatud
Kahene komplekt
Kompaktne suurus
Kinniklõpsatav
Põhjalik puhastamine. Valgemad hambad.
Philipsi Sonicare DiamondClean hambaharjapea eemaldab kuni 100% rohkem plekke, et saavutada valgemad hambad vaid 7 päevaga.
Tihedalt koos paiknevatest teemantikujulistest harjastest moodustatud DiamondCleani plekieemalduspadi eemaldab toidu ja joogi poolt tekitatud pinnaplekid. Märkate kuni 100%* võrra valgemat naeratust juba 7 päeva pärast.
Sonicare'i harjapead on ülitähtsad meie keskses tehnoloogias, mis hõlmab kõrgsageduslikke, suure amplituudiga harjaliigutusi rohkem kui 31000 korda minutis. Meie suurepärane Sonic tehnoloogia suunab võimsuse käepidemest harjapea tippu. Tulemuseks on dünaamiline ja sujuv liikumine, mille käigus suunatakse vedelik sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et puhastamine oleks alati ülipõhjalik, ent samas õrn.
4.8
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dantys123
23/11/2017
Lietuva
puiki burnos prieziura :)
burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads
Tadeusz
14/07/2013
Polska
produkt jest super
Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
siela75
13/07/2020
България
Четка за цялото семейство
При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.
Positiivsed omadused
По-чисти зъби
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби