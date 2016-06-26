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  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare For KidsElektriline Sonic-hambahari

HX6311/02

4.8
| (143) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
Philips Sonicare elektriline hambahari HX6311/02 - et lastel oleks ilus naeratus
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Elektriline hambahari lastele

Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata

  • Kaks režiimi

  • Kaks harjapead

Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.

Kummist harjapea on loodud kaitsma noori hambaid

Kummist harjapea on loodud kaitsma noori hambaid

Kummist harjapea on loodud kaitsma noori hambaid

KidTimer aitab pikendada harjamisaega

KidTimer aitab pikendada harjamisaega

Pikendab harjamisaega vähehaaval 90 päeva jooksul, jõudes hambaarstide soovitatud kahe minutini

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

143

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

26/06/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Ideaalne hambahari lapsele, kes pole liialt innustunud hammaste pesija

Hambahari koos rakendusega muudab tüütu hammaste pesu vahvaks mänguks, kus kesksel kohal on siiski hügieen. Hambahari on vaikne ja sobib ideaalselt lapse kätte. Töötab vaikselt.

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See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

28/12/2018

Latvija

Latvija

Lieliska zobubirste

Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

03/01/2018

Latvija

Latvija

Ļoti laba zobu birste

Ļoti patīkama un labi notīra zobus. Nav ļoti skaļa. Ļoti maiga zobu birstes vibrācija, tomēr izcili notīra aplikumu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

  2. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel tavarežiimis