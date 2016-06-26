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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Kaks režiimi
Kaks harjapead
Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.
Kummist harjapea on loodud kaitsma noori hambaid
Pikendab harjamisaega vähehaaval 90 päeva jooksul, jõudes hambaarstide soovitatud kahe minutini
4.8
5-st
143
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Troll
26/06/2016
Eesti
Kinnitatud ostja
Ideaalne hambahari lapsele, kes pole liialt innustunud hammaste pesija
Hambahari koos rakendusega muudab tüütu hammaste pesu vahvaks mänguks, kus kesksel kohal on siiski hügieen. Hambahari on vaikne ja sobib ideaalselt lapse kätte. Töötab vaikselt.
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Annija
28/12/2018
Latvija
Lieliska zobubirste
Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
relakse
03/01/2018
Latvija
Ļoti laba zobu birste
Ļoti patīkama un labi notīra zobus. Nav ļoti skaļa. Ļoti maiga zobu birstes vibrācija, tomēr izcili notīra aplikumu.
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel tavarežiimis