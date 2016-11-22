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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Kaks režiimi
Kaks harjapead
Sellel Philips Sonicare'i elektrilisel hambaharjal on kaks eri suurusega harjapead, mis on mõeldud õrnaks puhastuseks ja hammaste kaitseks peamistel arenguetappidel.
Tugev käepide võimaldab hoiustada lastel hambaharja püstises asendis ja panna sellele hambapastat, kui hari on pikaliasendis.
Ergonoomilise kujuga, et nii vanemad kui ka lapsed saaksid harjata koos või omapäi
4.7
5-st
7
Auhinnad
100%
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Ada1989
22/11/2016
Polska
Świetny. Ja i synek szczerze polecamy
Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
MonikaJ
03/12/2014
Polska
Świetna szczoteczka
Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Monia78
07/04/2014
Polska
najlepsza szczoteczka dla dzieci
Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel tavarežiimis