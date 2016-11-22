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  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
  • Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare For KidsElektriline Sonic-hambahari

HX6381/02

4.7
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata
Philips Sonicare'i elektriline hambahari, mis toetab kasvavaid naeratusi
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Elektriline hambahari lastele

Aidake lastel ise tervislikult hambaid harjata

  • Kaks režiimi

  • Kaks harjapead

Eakohased harjapead laste hammaste kaitseks

Eakohased harjapead laste hammaste kaitseks

Sellel Philips Sonicare'i elektrilisel hambaharjal on kaks eri suurusega harjapead, mis on mõeldud õrnaks puhastuseks ja hammaste kaitseks peamistel arenguetappidel.

Veeremist takistav kuju

Veeremist takistav kuju

Tugev käepide võimaldab hoiustada lastel hambaharja püstises asendis ja panna sellele hambapastat, kui hari on pikaliasendis.

Mitmele käesuurusele mõeldud käepide lastevanematele ja lastele

Mitmele käesuurusele mõeldud käepide lastevanematele ja lastele

Ergonoomilise kujuga, et nii vanemad kui ka lapsed saaksid harjata koos või omapäi

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

22/11/2016

Polska

Polska

Świetny. Ja i synek szczerze polecamy

Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły

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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

03/12/2014

Polska

Polska

Świetna szczoteczka

Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)

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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

07/04/2014

Polska

Polska

najlepsza szczoteczka dla dzieci

Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.

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See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

  2. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel tavarežiimis