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  • Tõhusam katueemaldus
  • Tõhusam katueemaldus
  • Tõhusam katueemaldus

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare EasyCleanElektriline Sonic-hambahari

HX6511/02

4.7
| (623) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Tõhusam katueemaldus
Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Parim Sonicare'i hambahari

Tõhusam katueemaldus

  • Ühe režiimiga

  • 1 harjapea

Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.

Nurga all oleva kaelaga harjapea ulatub paremini tagumiste hammasteni

Nurga all oleva kaelaga harjapea ulatub paremini tagumiste hammasteni

Selle hambaharja unikaalne nurga all olev kael lihtsustab hammaste puhastamist ja katu eemaldamist raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

Kliiniliselt tõestatult ohutu ja õrn

Kliiniliselt tõestatult ohutu ja õrn

Philips Sonicare on õrn elektriline hambahari breketite jaoks (harjapead kuluvad hambaklambrite kasutamisel kiiremini) ning on ohutu hambaparandustele (plommid, kroonid, kroonid) ja igemetaskutele.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

623

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

18/12/2021

Eesti

Eesti

Olen rahul

Peale elektrilisele hambaharjale üleminekut, olen väga rahul kui puhtad mu hambad on. Peseb korralikult ja kerge kasutada.

Positiivsed omadused

Mugav

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari

10/05/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Mõnus hari

Originaalotsikud on minu igemetele veidi karmid,tellisin pehmemad ja hambapesu on lausa rõõm !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari

27/11/2017

Eesti

Eesti

Minu parim kaaslane suuhügieenis!

Peale elektrilise hambaharja kasuks otsustamist muutusid hambad tunduvalt puhtamaks ja suuhügieen paremaks! Väga mugav ja effektiivne!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/35 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/35 Elektriline Sonic-hambahari

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis

  2. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari