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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Ühe režiimiga
1 harjapea
Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.
Selle hambaharja unikaalne nurga all olev kael lihtsustab hammaste puhastamist ja katu eemaldamist raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
Philips Sonicare on õrn elektriline hambahari breketite jaoks (harjapead kuluvad hambaklambrite kasutamisel kiiremini) ning on ohutu hambaparandustele (plommid, kroonid, kroonid) ja igemetaskutele.
4.7
5-st
623
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Viki27
18/12/2021
Eesti
Olen rahul
Peale elektrilisele hambaharjale üleminekut, olen väga rahul kui puhtad mu hambad on. Peseb korralikult ja kerge kasutada.
Positiivsed omadused
Mugav
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari
Ogneh
10/05/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Mõnus hari
Originaalotsikud on minu igemetele veidi karmid,tellisin pehmemad ja hambapesu on lausa rõõm !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/50 Elektriline Sonic-hambahari
Nets1
27/11/2017
Eesti
Minu parim kaaslane suuhügieenis!
Peale elektrilise hambaharja kasuks otsustamist muutusid hambad tunduvalt puhtamaks ja suuhügieen paremaks! Väga mugav ja effektiivne!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/35 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean HX6511/35 Elektriline Sonic-hambahari
põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari