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Philips Sonicare EasyClean Elektriline Sonic-hambahari
Tootmine lõpetatud
Tugi
HX6511/50
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Kasutusjuhend
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Kuidas harjamisjuhised Sonicare'i rakenduses toimivad?
Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?
Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?
Kas Sonicare’i laadijat saab ka teiste hambaharjadega kasutada?
Kuidas Philips Sonicare’i hambaharja puhastada?
Ma ei saa hambaharja Sonicare’i rakendusega ühendada
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