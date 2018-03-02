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  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad
  • Valgemad, tervemad hambad

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare HealthyWhiteElektriline Sonic-hambahari

HX6731/02

4.7
| (157) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Valgemad, tervemad hambad
Kõigile meeldib säravvalge naeratus. Laske oma hammastel loomulikult valgena särada. Sonicare HealthyWhite elektrilise hambaharja võime eemaldada plekke vaid kahe nädalaga on tõestatud, kui kasutate regulaarselt režiimi Clean & White.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Parim hambahari valgemate hammaste saavutamiseks

Valgemad, tervemad hambad

  • Kolm režiimi

  • 1 harjapea

Loomulikult valgemad hambad patenditud ultrahelitehnoloogia abil

Loomulikult valgemad hambad patenditud ultrahelitehnoloogia abil

Selle hambaharja dünaamiline puhastustehnika ja otsene laiem kokkupuude iga hambaga eemaldab tõestatult igapäevased plekid ja aitab hoida hambad loomulikult valgemad.

Režiim Clean & White: eemaldab tõestatult plekid

Režiim Clean & White: eemaldab tõestatult plekid

Kaheminutiline puhastus- ja 30-sekundiline valgendusrežiim, mis keskendub esihammastele. Eemaldab igapäevased plekid, nt kohvi-, tee-, tubaka- ja punase veini plekid. Muudab hambad kuni kahe tooni võrra valgemaks vaid kahe nädalaga.*

Puhastusrežiim: kaheminutiline standardrežiim

Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks. Aitab säilitada valgemaid hambaid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

157

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

02/03/2018

Lietuva

Lietuva

Puikiausiai išvalo ir balina

Puikiausiai išvalo tarpdančius, po kiekvieno dantų valymo lyg po profesionalios dantų higienos. Dantys baltesni jau po mėnesio naudojimo.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai

01/04/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super jakość w dobrej cenie

Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.

Positiivsed omadused

Dokładność czyszczenia

Negatiivsed omadused

Drogie koncowki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

27/01/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super szczoteczka.

Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam

Positiivsed omadused

Dokladna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis

  2. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari