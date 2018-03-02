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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Kolm režiimi
1 harjapea
Selle hambaharja dünaamiline puhastustehnika ja otsene laiem kokkupuude iga hambaga eemaldab tõestatult igapäevased plekid ja aitab hoida hambad loomulikult valgemad.
Kaheminutiline puhastus- ja 30-sekundiline valgendusrežiim, mis keskendub esihammastele. Eemaldab igapäevased plekid, nt kohvi-, tee-, tubaka- ja punase veini plekid. Muudab hambad kuni kahe tooni võrra valgemaks vaid kahe nädalaga.*
Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks. Aitab säilitada valgemaid hambaid.
4.7
5-st
157
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Jevgenija
02/03/2018
Lietuva
Puikiausiai išvalo ir balina
Puikiausiai išvalo tarpdančius, po kiekvieno dantų valymo lyg po profesionalios dantų higienos. Dantys baltesni jau po mėnesio naudojimo.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai
Wojtek G
01/04/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Super jakość w dobrej cenie
Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.
Positiivsed omadused
Dokładność czyszczenia
Negatiivsed omadused
Drogie koncowki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Alberty777
27/01/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Super szczoteczka.
Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam
Positiivsed omadused
Dokladna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari