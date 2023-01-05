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  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
  • Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Elektriline Sonic-hambahari

HX6848/92

4.7
| (779) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Valgemad hambad. Õrn puhastamine.
Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

  • Sisseehitatud surveandur

  • 1 puhastusrežiim

  • 1 × BrushSynci funktsioon

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

InterCare’i harjapeal on eriti pikad tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased, mille eesmärk on eemaldada sügavale hammaste vahele kogunenud hambakatt. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemete veritsust ja põletikku kõigest kahe nädalaga.

Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks

Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks

Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

779

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

05/01/2023

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe

Väga mõistliku hinnaga oma ja teeb oma töö ilusasti ära. Saab kasutada ka nii aeglasemat kui ka kiiremat režiimi, ise kasutan kiiremat ja hambad alati puhtad. Ei pea nii palju niiti ka raiskama, kui nüüd elektriharja kasutan.

Positiivsed omadused

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Negatiivsed omadused

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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Elektriline Sonic-hambahari

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Elektriline Sonic-hambahari

11/02/2021

Eesti

Eesti

Philipsi töötaja

Väga rahul!

[Employee of philipsglobal] Tellisin hambaharjad ühe endale, ühe 13 aastasele tütrele. Oleme mõlemad väga rahul. Hambaharja kasutamisel nüüdseks paar kuud on kadunud ka hambakivi. Tavalise hambaharjaga ei anna võrreldagi. Mina küll vahetasin koheselt välja harjapea, kuna kaasas olev tundus mulle liiga väike ja jäik.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6802/35 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6802/35 Elektriline Sonic-hambahari

16/07/2020

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Töötab hästi

Hambad jäävad väga puhtaks. Hambahari töötab täpselt 2 minutit, mis võtab ära kogu muretsemise, et kas on liiga kaua või vähe.

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Elektriline Sonic-hambahari

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Elektriline Sonic-hambahari

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari