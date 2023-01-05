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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sisseehitatud surveandur
1 puhastusrežiim
1 × BrushSynci funktsioon
Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.
InterCare’i harjapeal on eriti pikad tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased, mille eesmärk on eemaldada sügavale hammaste vahele kogunenud hambakatt. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemete veritsust ja põletikku kõigest kahe nädalaga.
Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.
4.7
5-st
779
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
erikuke
05/01/2023
Eesti
Kinnitatud ostja
Suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe
Väga mõistliku hinnaga oma ja teeb oma töö ilusasti ära. Saab kasutada ka nii aeglasemat kui ka kiiremat režiimi, ise kasutan kiiremat ja hambad alati puhtad. Ei pea nii palju niiti ka raiskama, kui nüüd elektriharja kasutan.
Positiivsed omadused
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Negatiivsed omadused
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See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Elektriline Sonic-hambahari
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Elektriline Sonic-hambahari
Heidy.M
11/02/2021
Eesti
Philipsi töötaja
Väga rahul!
[Employee of philipsglobal] Tellisin hambaharjad ühe endale, ühe 13 aastasele tütrele. Oleme mõlemad väga rahul. Hambaharja kasutamisel nüüdseks paar kuud on kadunud ka hambakivi. Tavalise hambaharjaga ei anna võrreldagi. Mina küll vahetasin koheselt välja harjapea, kuna kaasas olev tundus mulle liiga väike ja jäik.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6802/35 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6802/35 Elektriline Sonic-hambahari
Vapsik
16/07/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Töötab hästi
Hambad jäävad väga puhtaks. Hambahari töötab täpselt 2 minutit, mis võtab ära kogu muretsemise, et kas on liiga kaua või vähe.
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Elektriline Sonic-hambahari
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Elektriline Sonic-hambahari
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari