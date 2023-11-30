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  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
  • Tervemad igemed. Õrn puhastamine.

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Elektriline Sonic-hambahari

HX6859/68

4.9
| (212) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Tervemad igemed. Õrn puhastamine.
Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja parandage oma igemete tervist kuni 100% tavalise hambaharjaga võrreldes
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Parandage oma igemete tervist kuni 100% tavalise hambaharjaga võrreldes

Tervemad igemed. Õrn puhastamine.

  • Sisseehitatud surveandur

  • Kolm režiimi

  • 1 × BrushSynci funktsioon

  • Reisivutlar

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Valige kolme režiimi vahel

Valige kolme režiimi vahel

Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma vajadustele kohandada. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt pinnaplekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

212

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

30/11/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

świetne urządzenie

idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma

Positiivsed omadused

lekka, długi czas na baterii, estetyczna

Negatiivsed omadused

Na razie brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

11/06/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jakość, jakość, jakość!

Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania

Positiivsed omadused

Jakość wykonania, efektywnosć

Negatiivsed omadused

Cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

20/11/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!

Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari