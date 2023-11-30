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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sisseehitatud surveandur
Kolm režiimi
1 × BrushSynci funktsioon
Reisivutlar
Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks kasutage W2 Optimal White harjapead. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.
Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma vajadustele kohandada. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt pinnaplekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.
Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.
4.9
5-st
212
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Jan winnicki
30/11/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
świetne urządzenie
idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma
Positiivsed omadused
lekka, długi czas na baterii, estetyczna
Negatiivsed omadused
Na razie brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Zębolud
11/06/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Jakość, jakość, jakość!
Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania
Positiivsed omadused
Jakość wykonania, efektywnosć
Negatiivsed omadused
Cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Andrew38
20/11/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!
Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
See arvustus tehti tootele ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari