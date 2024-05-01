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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
UV-puhastustehnoloogia
Desinfitseerib kaks harjapead**
Puhastab ilma kemikaalideta
Laeb ühte hambaharja***
Ümbritsege harjapead desinfitseeriva valgusega: optimaalse tulemuse saavutamiseks jaotab UV-puhasti reflektor desinfitseeriva valguse kõikjale ümber harjapeade.
UV-puhasti aktiveerimiseks vajutage nupule üks kord.
Lihtne ja ohutu: UV-puhasti lülitub pärast kümneminutilist puhastustsüklit välja.
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5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
rknichal
01/05/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Positiivsed omadused
Dobra cena i szybka praca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Positiivsed omadused
łatwość obsługi
Negatiivsed omadused
-
See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Barack62
11/02/2023
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Elektromos fogkefe
Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.
Positiivsed omadused
Egyszerű, alapos tisztítás
Negatiivsed omadused
Nincs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
H.A., E. coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Kasutamiseks koos InterCare’i (i), DiamondCleani (W2), Sensitive’i (S), ProResultsi (C1) ja Premium Plaque Controliga (C3).
ühildub kõigi kinniklõpsatavate täiskasvanute harjapeadega