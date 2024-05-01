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  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
  • Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*

Tootmine lõpetatud

UV SanitizerUV-puhasti

HX6907/01

4.2
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*
Meie Sonicare'i spetsiaalne UV-puhastustehnoloogia hoiab harjapäid puhtana ning tagab teile meelerahu. See tapab kuni 99% bakteritest ja viirustest* – kemikaalideta.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Tapab kuni 99% kõigist bakteritest ja viirustest*

Eemaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*

  • UV-puhastustehnoloogia

  • Desinfitseerib kaks harjapead**

  • Puhastab ilma kemikaalideta

  • Laeb ühte hambaharja***

Harjapäid ümbritseb desinfitseeriv valgus

Harjapäid ümbritseb desinfitseeriv valgus

Ümbritsege harjapead desinfitseeriva valgusega: optimaalse tulemuse saavutamiseks jaotab UV-puhasti reflektor desinfitseeriva valguse kõikjale ümber harjapeade.

Puhastage harjapäid** ühe nupuvajutusega

Puhastage harjapäid** ühe nupuvajutusega

UV-puhasti aktiveerimiseks vajutage nupule üks kord.

Lülitub pärast kümneminutilist puhastamist välja

Lülitub pärast kümneminutilist puhastamist välja

Lihtne ja ohutu: UV-puhasti lülitub pärast kümneminutilist puhastustsüklit välja.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

01/05/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Positiivsed omadused

Dobra cena i szybka praca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Positiivsed omadused

łatwość obsługi

Negatiivsed omadused

-

See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

11/02/2023

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Elektromos fogkefe

Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.

Positiivsed omadused

Egyszerű, alapos tisztítás

Negatiivsed omadused

Nincs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. H.A., E. coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Kasutamiseks koos InterCare’i (i), DiamondCleani (W2), Sensitive’i (S), ProResultsi (C1) ja Premium Plaque Controliga (C3).

  2. ühildub kõigi kinniklõpsatavate täiskasvanute harjapeadega