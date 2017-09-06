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  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus
  • Täielik igemehooldus

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare FlexCare+Elektriline Sonic-hambahari

HX6972/10

4.7
| (33) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Täielik igemehooldus
Meie Sonic-tehnoloogia ja 5 harjamisrežiimiga FlexCare+ elektriline hambahari tagab parema suuhügieeni. Lisaks saate parandada oma igemete tervist vaid 2-nädalase kasutamisega.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Hambahari hammaste ja igemete õrnaks puhastamiseks

Täielik igemehooldus

  • 5 režiimi

  • Kaks harjapead

  • Hambaharjapeade UV-puhasti

Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.

Loomulikult valgemad hambad patenditud ultrahelitehnoloogia abil

Loomulikult valgemad hambad patenditud ultrahelitehnoloogia abil

Selle hambaharja dünaamiline puhastustehnika ja otsene laiem kokkupuude iga hambaga eemaldab tõestatult igapäevased plekid ja aitab hoida hambad loomulikult valgemad.

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Selle Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja optimaalne puhastus hammaste vahelt ja piki igemeserva parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

33

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

06/09/2017

Eesti

Eesti

MÕNUS

Lihtne ja mõnus kasutada, senini olen küll kõigega rahul.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari

08/12/2017

Latvija

Latvija

Šis ir lielisks produkts

Šī zobu birste sniedz lielisku efektu: visu dienu ir sajūta ka zobi ir tīrīti tikko

See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush

See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush

03/05/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobra szczoteczka

Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. E. coli, S. mutans ja Herpes simplex

  2. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis