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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
5 režiimi
Kaks harjapead
Hambaharjapeade UV-puhasti
Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.
Selle hambaharja dünaamiline puhastustehnika ja otsene laiem kokkupuude iga hambaga eemaldab tõestatult igapäevased plekid ja aitab hoida hambad loomulikult valgemad.
Selle Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja optimaalne puhastus hammaste vahelt ja piki igemeserva parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.
4.7
5-st
33
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
snakeissnake
06/09/2017
Eesti
MÕNUS
Lihtne ja mõnus kasutada, senini olen küll kõigega rahul.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Elektriline Sonic-hambahari
Santa
08/12/2017
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Šī zobu birste sniedz lielisku efektu: visu dienu ir sajūta ka zobi ir tīrīti tikko
See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush
See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/03 Sonic electric toothbrush
TomekR1000
03/05/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo dobra szczoteczka
Szczoteczka spełnia swoją rolę.Jestem zadowolony.Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FlexCare+ HX6972/10 Szczoteczka soniczna
E. coli, S. mutans ja Herpes simplex
põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis