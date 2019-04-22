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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kahene komplekt
Kinniklõpsatav
Lateksivaba
BrushSync-režiimi ühildumine
TongueCare+ keelepuhastaja muudab teie Philips Sonicare’i hambaharja kiiresti võimsaks keelepuhastajaks. Iga keeleharja saab klõpsata Philips Sonicare’i hambaharja käepideme külge nagu tavalise harjapea. Lihtne kasutada, vahetada ja puhastada – need uuenduslikud keeleharjad sobivad kõikide Philips Sonicare’i külgeklõpsatava harjapeaga hambaharja käepidemetele, mistõttu saate oma suuhooldusrutiini hõlpsasti ka keele puhastamise lisada. See sobib kõikidele Philips Sonicare’i hambaharja käepidemetele, erandiks on PowerUp Battery ja Essence.
Kogu keele korralikuks puhastamiseks peab ulatuma terve keeleni. Tänu ergonoomilisele kujule on see TongueCare+ keeleharjaga lihtne. See väike ja painduv harjapea eemaldab kõikjalt hõlpsasti halba hingeõhku põhjustavad bakterid.
Meie nutikas keeleharjas TongueCare+ on mikrokiip, mis suhtleb hambaharja käepidemega. Keeleharja külgeklõpsamise korral tunneb käepide harja automaatselt ära ning valib optimaalseks keelepuhastuseks sobiva režiimi ja intensiivsuse taseme. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.
4.5
5-st
35
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
linda2
22/04/2019
Latvija
Acīmredzams rezultātss
Līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību mēles tīrīšanai ar parasto zobu birsti, jo likās, ka no tā nav jēgas, bet lietojot šo uzgali, smalko vibrāciju rezultātā arī vizuāli redzams kā viss liekais no mēles tiek notīrīts.
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See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes
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See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes
Anete
09/04/2019
Latvija
Noteikti nepieciešams visiem!
[Employee of philipsglobal] Ārkārtīgi ērts uzgalis mēles tīrīšanai. Nevaru iedomāties tagad tīrīt mēli ar parasto zobu sukas uzgali vai kādu citu ierīci. Smalkie zariņi pasakaini iztīra, elpa ir izcili svaiga, turklāt tas ir ļoti plakans, tāpēc nebūs nepatīkami vai grūti tīrīt arī mēles aizmuguri.
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See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
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See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
arSmaidu
26/03/2019
Latvija
Mutes dobuma veslībai mēles tīrīšana ir īpaši svarīga
Manuprāt, šis uzgalis ir vislabākais veids kā būt pārliecinātam, ka tīri ir ne tikai zobi, bet arī mēle, kas ir īpaši svarīgi, rūpējoties par mutes dobuma veselību.
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See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes