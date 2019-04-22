TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
  • Philips Sonicare’i puhtus teie keelele

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare TongueCare+Keeleharjad

HX8072/11

4.5
| (35) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Philips Sonicare’i puhtus teie keelele
Muutke Philips Sonicare’i hambahari tõhusaks keelepuhastajaks. Spetsiaalsete mikroharjastega nutikas TongueCare+ keelehari ja Philips Sonicare’i BreathRx-keelesprei sügavpuhastavad teie keelt.
Kuva kõik eelised

Ainuke Sonicare’i tugevustega keelepuhastaja

Philips Sonicare’i puhtus teie keelele

  • Kahene komplekt

  • Kinniklõpsatav

  • Lateksivaba

  • BrushSync-režiimi ühildumine

Hambaharjast keelepuhastajaks kõige ühe klõpsuga

Hambaharjast keelepuhastajaks kõige ühe klõpsuga

TongueCare+ keelepuhastaja muudab teie Philips Sonicare’i hambaharja kiiresti võimsaks keelepuhastajaks. Iga keeleharja saab klõpsata Philips Sonicare’i hambaharja käepideme külge nagu tavalise harjapea. Lihtne kasutada, vahetada ja puhastada – need uuenduslikud keeleharjad sobivad kõikide Philips Sonicare’i külgeklõpsatava harjapeaga hambaharja käepidemetele, mistõttu saate oma suuhooldusrutiini hõlpsasti ka keele puhastamise lisada. See sobib kõikidele Philips Sonicare’i hambaharja käepidemetele, erandiks on PowerUp Battery ja Essence.

Ulatute kergesti puhastama kogu keelt

Ulatute kergesti puhastama kogu keelt

Kogu keele korralikuks puhastamiseks peab ulatuma terve keeleni. Tänu ergonoomilisele kujule on see TongueCare+ keeleharjaga lihtne. See väike ja painduv harjapea eemaldab kõikjalt hõlpsasti halba hingeõhku põhjustavad bakterid.

Paarib automaatselt hambaharja käepidemega

Paarib automaatselt hambaharja käepidemega

Meie nutikas keeleharjas TongueCare+ on mikrokiip, mis suhtleb hambaharja käepidemega. Keeleharja külgeklõpsamise korral tunneb käepide harja automaatselt ära ning valib optimaalseks keelepuhastuseks sobiva režiimi ja intensiivsuse taseme. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

35

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

1

22/04/2019

Latvija

Latvija

Acīmredzams rezultātss

Līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību mēles tīrīšanai ar parasto zobu birsti, jo likās, ka no tā nav jēgas, bet lietojot šo uzgali, smalko vibrāciju rezultātā arī vizuāli redzams kā viss liekais no mēles tiek notīrīts.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes

09/04/2019

Latvija

Latvija

Noteikti nepieciešams visiem!

[Employee of philipsglobal] Ārkārtīgi ērts uzgalis mēles tīrīšanai. Nevaru iedomāties tagad tīrīt mēli ar parasto zobu sukas uzgali vai kādu citu ierīci. Smalkie zariņi pasakaini iztīra, elpa ir izcili svaiga, turklāt tas ir ļoti plakans, tāpēc nebūs nepatīkami vai grūti tīrīt arī mēles aizmuguri.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

26/03/2019

Latvija

Latvija

Mutes dobuma veslībai mēles tīrīšana ir īpaši svarīga

Manuprāt, šis uzgalis ir vislabākais veids kā būt pārliecinātam, ka tīri ir ne tikai zobi, bet arī mēle, kas ir īpaši svarīgi, rūpējoties par mutes dobuma veselību.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.