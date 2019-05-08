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  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
  • Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad

Tootmine lõpetatud

Philips SonicareTavaliste harjapeade komplekt

HX9073/33

4.8
| (74) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad
C3 Premium Plaque Defence’i harjapea eemaldab suurepärase tulemuse saavutamiseks kuni 10× rohkem kattu*. G3 Premium Gum Care tagab 7× tervemad igemed kõigest kahe nädalaga*** ja W Premium White eemaldab 100% rohkem plekke kolme päevaga*
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Hammaste ja igemete terviklikuks hooldamiseks

Põhjalikum puhastamine, tervemad igemed ja valgemad hambad

  • kolmene komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • BrushSync-režiimi ühildumine

Eemaldab kuni 10× rohkem kattu kui käsihambahari

Eemaldab kuni 10× rohkem kattu kui käsihambahari

Tänu painduvale kujule eemaldab see igemepiiri ja hambavahede puhastamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest* kuni 10 korda rohkem kattu.

Kuni 7× tervemad igemed kõigest kahe nädalaga***

Kuni 7× tervemad igemed kõigest kahe nädalaga***

Philips Sonicare Premium Gum Care’i harjapeaga on isegi sügavpuhastamine õrn. Kui hambahari liigub mööda igemepiiri, kaitsevad Premium Gum Care’i painduvad küljed ja harjased igemeid, isegi kui harjate tugevalt. Harjased töötavad igemepiirilt katu ja bakterite eemaldamiseks ja igemete tervise parandamiseks tõhusalt. Tänu selle harjapea kumerale kujule võite olla kindel, et harjased puutuvad hammastega maksimaalselt kokku.

Eemaldab hamba pinnalt 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga*

Eemaldab hamba pinnalt 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga*

Philips Sonicare Premium White harjapea keskossa koondatud tihedalt paiknevad harjased näevad vaeva selle nimel, et eemaldada tõhusalt kattu ning hammaste pinnale iga päev toidu ja joogi kasutamise järel tekkivaid plekke. Painduvad küljed lasevad harjastel sügavpuhastamiseks teie hammaste ja igemete ainulaadset kuju jälgida, tagades teile säravama naeratuse kõigest kolme päevaga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

74

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

08/05/2019

Polska

Polska

godna polecenia

bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

09/02/2018

Polska

Polska

ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad

Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

22/11/2020

Україна

Україна

Мой выбор щетки Philips сегодня и завтра

Купила первый раз. Данный набор состоит из 3 разных насадок. Хочу определиться какая мне больше всего подойдет. В принципе, все классненькие. Материал из которого изготовлены щетки хороший, надеюсь прослужат долго. Щетки идеально очищают зубы. При этом, не позволяют образовываться налету и камням на зубах. Они тщательно очищает труднодоступные места, хорошо массирует десна и не создают дискомфорта. Рекомендую девочки и мальчики !!!!

Positiivsed omadused

Качественный материал, доступная цена

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

  2. DiamondCleani harjapea

  3. Igemete eest hoolitsemise režiimis käsihambaharjaga võrreldes; mõõtnud GBI

  4. BrushSync™-režiimi ühildumist saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega