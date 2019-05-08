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Tootmine lõpetatud
kolmene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
BrushSync-režiimi ühildumine
Tänu painduvale kujule eemaldab see igemepiiri ja hambavahede puhastamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest* kuni 10 korda rohkem kattu.
Philips Sonicare Premium Gum Care’i harjapeaga on isegi sügavpuhastamine õrn. Kui hambahari liigub mööda igemepiiri, kaitsevad Premium Gum Care’i painduvad küljed ja harjased igemeid, isegi kui harjate tugevalt. Harjased töötavad igemepiirilt katu ja bakterite eemaldamiseks ja igemete tervise parandamiseks tõhusalt. Tänu selle harjapea kumerale kujule võite olla kindel, et harjased puutuvad hammastega maksimaalselt kokku.
Philips Sonicare Premium White harjapea keskossa koondatud tihedalt paiknevad harjased näevad vaeva selle nimel, et eemaldada tõhusalt kattu ning hammaste pinnale iga päev toidu ja joogi kasutamise järel tekkivaid plekke. Painduvad küljed lasevad harjastel sügavpuhastamiseks teie hammaste ja igemete ainulaadset kuju jälgida, tagades teile säravama naeratuse kõigest kolme päevaga.
4.8
5-st
74
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
huterski
08/05/2019
Polska
godna polecenia
bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
wiolik13
09/02/2018
Polska
ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad
Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
iriska71
22/11/2020
Україна
Мой выбор щетки Philips сегодня и завтра
Купила первый раз. Данный набор состоит из 3 разных насадок. Хочу определиться какая мне больше всего подойдет. В принципе, все классненькие. Материал из которого изготовлены щетки хороший, надеюсь прослужат долго. Щетки идеально очищают зубы. При этом, не позволяют образовываться налету и камням на зубах. Они тщательно очищает труднодоступные места, хорошо массирует десна и не создают дискомфорта. Рекомендую девочки и мальчики !!!!
Positiivsed omadused
Качественный материал, доступная цена
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
DiamondCleani harjapea
Igemete eest hoolitsemise režiimis käsihambaharjaga võrreldes; mõõtnud GBI
BrushSync™-režiimi ühildumist saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega