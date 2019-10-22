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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
5 režiimi
Kaks harjapead
Laadimisklaas, reisivutlar
Roosa kulla mudel
Klõpsake külge meie DiamondCleani harjapea, et eemaldada pindmised laigud õrnalt, kuid efektiivselt. Tihedalt koos asuvad keskmised laikude eemaldamiseks mõeldud harjased toimivad tõhusalt, et teie naeratus kõigest seitsme päevaga kaks korda valgemaks muuta.*
Tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.
Meie DiamondCleani optimaalse puhastamise tulemusena muutuvad igemed kahe nädalaga* tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse käsihambaharjaga* võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie naeratus säravamaks.
4.7
5-st
1496
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
July
22/10/2019
Eesti
Mugav, stiilne, tõhus, ideaalselt puhastab hambad ja hoiab igemed
Olen toodega ülirahul. Hambad on puhtamad, tervemad ja igemed on korras! Soovin kasutada kõikidele, siis ei pea hambaarsti nii tihti külastama. Aku peab ilusti 2-3 nädalat vastu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari
Max1979
16/10/2019
Eesti
Kindlasti soovitan
Kindlasti soovitan seda hambaharja, olen ise selle hambaharja pikaajaline kasutaja. Meeldib pikk akuiga, mis annab selle vabaduse, et 2 nädalat reisil olles ei pea laadijat kaasas kandma ja 2 min taimer mis annab iga 30 sek järel märku. Samuti on heaks omaduseks see, et on olemas sensitive programm, mis saigi kunagi määravaks selle hambaharja puhul, kuna algul sai kasutada pehmemate otsikute ja väiksema kiirusega
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9332/04 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9332/04 Elektriline Sonic-hambahari
meky
15/10/2019
Eesti
Tõhus ja mugav kasutada
Olen nüüdseks kasutanud aasta aega seda hambaharja ja enam ei tahaks küll sellest mingi hinna eest loobuda. Peale pesu on tunne, et hambad on palju puhtamad. Meeldib ka see, et on eraldi režiimid, ise kasutan just tundlike hammaste jaoks mõeldud režiimi. Ka aku peab väga hästi vastu - laadima peab nii harva, et ma enamasti ei mäletagi, millal viimati akut laetud sai :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean HX9352/04 Elektriline Sonic-hambahari
põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel tavarežiimis