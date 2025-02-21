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Tootmine lõpetatud
Mürasummutus Pro+
Loomulik, tasakaalustatud heli
Esmaklassiline naha disain
38 tundi mänguaega
Kuuldavast helist kuni kasutatud materjalideni on need üle kõrva katvad suletud tagaosaga juhtmevabad kõrvaklapid valmistatud selliselt, et viia teid sügavuti muusikasse. Pole tähtis, mis on teie pea suuruse või kuju, pehmed mäluvahuga kõrvaklapi padjandid sobivad tihedalt ja kõrvaklappide äravõtmisel muusika peatub.
Nende Hi-Res Audio sertifitseeritud kõrvaklappide täiuslikult häälestatud draiverid tagavad kaunilt tasakaalustatud heli olenemata sellest, kas ANC on sees või väljas. Bassitoonid on sügavad ja mõjuvad, samas mitte liigselt pealetungivad. Keskmise sagedusala toonid on täidlased ja pehmed. Kõrgsagedus sillerdab detailides.
Kuulake täiuslikku helitugevust kus tahes viibides. Adaptiivne mürasummutus kasutab soovimatute helide filtreerimiseks ühte välist mikrofoni ja ühte sisemist mikrofoni, pakkudes võimalust muusikasse süüvida. Teadlikkuse režiim võimaldab teil vajaduse korral maailm helides tagasi tuua.
Auhinnad
3.5
5-st
35
Auhinnad
Hallk
21/02/2025
Polska
obiektywnie pod dłuższym czasie
Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.
Positiivsed omadused
jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje
Negatiivsed omadused
ciężar, trwałość nauszników
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Snquaie1
29/11/2024
Polska
Fajne słuchawki - aktualizacja
Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.
Positiivsed omadused
Komfort noszenia i słuchania
Negatiivsed omadused
Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
@kLodz
11/07/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
udoskonalona budowa elementy wrażlie aluminium
Słuchawki bardzo dobre dołączona apka sterująca,poprawiona i wzmocniona konstrukcja w newralgicznych miejscach
Positiivsed omadused
Bardzo dobry dźwięk i wyciszenie
Negatiivsed omadused
trochę za czuły panel dotykowy,brak regulacji tej funkcji
See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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