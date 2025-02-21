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  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
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  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
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  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
  • Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.

Tootmine lõpetatud

FidelioKõrvapealsed juhtmevabad kõrvaklapid

L3/00

3.5
| (35) Auhinnad

1 auhind

Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.
Mis oleks, kui saaksite alati viibida ideaalses kohas, kuulates lemmikmuusikat? Peenelt häälestatud draiverid, suurepärane aktiivne mürasummutus ja õige istuvus annavad täiusliku kuulamiskeskkonna. Kus iganes viibid.
Kuva kõik eelised

Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.

  • Mürasummutus Pro+

  • Loomulik, tasakaalustatud heli

  • Esmaklassiline naha disain

  • 38 tundi mänguaega

Philips Fidelio. Loodud erakordseks jõudluseks

Philips Fidelio. Loodud erakordseks jõudluseks

Kuuldavast helist kuni kasutatud materjalideni on need üle kõrva katvad suletud tagaosaga juhtmevabad kõrvaklapid valmistatud selliselt, et viia teid sügavuti muusikasse. Pole tähtis, mis on teie pea suuruse või kuju, pehmed mäluvahuga kõrvaklapi padjandid sobivad tihedalt ja kõrvaklappide äravõtmisel muusika peatub.

40 mm draiverid. Loomulik, tasakaalustatud heli

40 mm draiverid. Loomulik, tasakaalustatud heli

Nende Hi-Res Audio sertifitseeritud kõrvaklappide täiuslikult häälestatud draiverid tagavad kaunilt tasakaalustatud heli olenemata sellest, kas ANC on sees või väljas. Bassitoonid on sügavad ja mõjuvad, samas mitte liigselt pealetungivad. Keskmise sagedusala toonid on täidlased ja pehmed. Kõrgsagedus sillerdab detailides.

Tipptasemel aktiivne mürasummutuse hübriidtehnoloogia

Tipptasemel aktiivne mürasummutuse hübriidtehnoloogia

Kuulake täiuslikku helitugevust kus tahes viibides. Adaptiivne mürasummutus kasutab soovimatute helide filtreerimiseks ühte välist mikrofoni ja ühte sisemist mikrofoni, pakkudes võimalust muusikasse süüvida. Teadlikkuse režiim võimaldab teil vajaduse korral maailm helides tagasi tuua.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-1679621

Arvustused

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3.5

5-st

35

Auhinnad

3

21/02/2025

Polska

Polska

obiektywnie pod dłuższym czasie

Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.

Positiivsed omadused

jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje

Negatiivsed omadused

ciężar, trwałość nauszników

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

29/11/2024

Polska

Polska

Fajne słuchawki - aktualizacja

Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.

Positiivsed omadused

Komfort noszenia i słuchania

Negatiivsed omadused

Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

11/07/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

udoskonalona budowa elementy wrażlie aluminium

Słuchawki bardzo dobre dołączona apka sterująca,poprawiona i wzmocniona konstrukcja w newralgicznych miejscach

Positiivsed omadused

Bardzo dobry dźwięk i wyciszenie

Negatiivsed omadused

trochę za czuły panel dotykowy,brak regulacji tej funkcji

See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

See arvustus tehti tootele Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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