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  • Loodud nõudlikule kuulajale
  • Loodud nõudlikule kuulajale
  • Loodud nõudlikule kuulajale
  • Loodud nõudlikule kuulajale
  • Loodud nõudlikule kuulajale
  • Loodud nõudlikule kuulajale
  • Loodud nõudlikule kuulajale

Uus

FidelioKõrvu katvad kõrvaklapid

L5/00

Loodud nõudlikule kuulajale

Andke armastatud muusikale ruumi hingata. Need esmaklassilised juhtmevabad kõrvu katvad kõrvaklapid ühendavad oivalise Fidelio heli erakordse mugavuse ja meie seni nutikaima mürasummutusega. Pange need pähe ja laske end muusikal kaasa viia.

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Loodud nõudlikule kuulajale

  • Oivaline loomulik heli

  • Kohanduv mürasummutus

  • Kerge ja mugav kogu päeva

  • Suurepärane kõnekvaliteet

Oivaline. Philipsi iseloomulik Fidelio heli

Siidist vedrustusega, spetsiaalselt loodud keraamilise kattega kuppelkõlarid tekitavad tasakaalustatud ja loomuliku heli, mis viib teid sügavale muusikasse. Pingul ja kontrollitud bassist soojade kesksageduste, säravate kõrgsageduste ning instrumentide täpse eristuseni – teie lemmiklood saavad ruumi hingata.

Adaptiivne mürasummutus, mis on täpsem kui kunagi varem

Nutikamad algoritmid kohanduvad pidevalt teie ümbruse ja kõrvaklappide istuvusega, et pakkuda vaevatut ja kaasahaaravat kuulamiselamust. Liikumisest tingitud muutused kõrvaklappide tihenduses kompenseeritakse ning vaikses keskkonnas aktiveerub automaatselt ümbruse tajumise režiim. Ükskõik kuidas te liigute või kuhu lähete, kaasahaaravuse ja ümbruse tajumise tasakaal on alati täpselt õige.

Fidelio disain. Erakordne mugavus ja kergus

Täpselt konstrueeritud raam ja pehme proteiinnahast peavõru jaotavad raskuse ühtlaselt, samas kui ovaalsed kõrvakatted tagavad tõhusa passiivse müraisolatsiooni. Puutetundlik paneel võimaldab helitugevust sõrmeotstega juhtida ning kõrvaklappide eemaldamisel peatub muusika automaatselt.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.