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L5/00
Loodud nõudlikule kuulajale
Andke armastatud muusikale ruumi hingata. Need esmaklassilised juhtmevabad kõrvu katvad kõrvaklapid ühendavad oivalise Fidelio heli erakordse mugavuse ja meie seni nutikaima mürasummutusega. Pange need pähe ja laske end muusikal kaasa viia.
Oivaline loomulik heli
Kohanduv mürasummutus
Kerge ja mugav kogu päeva
Suurepärane kõnekvaliteet
Siidist vedrustusega, spetsiaalselt loodud keraamilise kattega kuppelkõlarid tekitavad tasakaalustatud ja loomuliku heli, mis viib teid sügavale muusikasse. Pingul ja kontrollitud bassist soojade kesksageduste, säravate kõrgsageduste ning instrumentide täpse eristuseni – teie lemmiklood saavad ruumi hingata.
Nutikamad algoritmid kohanduvad pidevalt teie ümbruse ja kõrvaklappide istuvusega, et pakkuda vaevatut ja kaasahaaravat kuulamiselamust. Liikumisest tingitud muutused kõrvaklappide tihenduses kompenseeritakse ning vaikses keskkonnas aktiveerub automaatselt ümbruse tajumise režiim. Ükskõik kuidas te liigute või kuhu lähete, kaasahaaravuse ja ümbruse tajumise tasakaal on alati täpselt õige.
Täpselt konstrueeritud raam ja pehme proteiinnahast peavõru jaotavad raskuse ühtlaselt, samas kui ovaalsed kõrvakatted tagavad tõhusa passiivse müraisolatsiooni. Puutetundlik paneel võimaldab helitugevust sõrmeotstega juhtida ning kõrvaklappide eemaldamisel peatub muusika automaatselt.
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