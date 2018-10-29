Adaptiivne mürasummutus, mis on täpsem kui kunagi varem

Nutikamad algoritmid kohanduvad pidevalt teie ümbruse ja kõrvaklappide istuvusega, et pakkuda vaevatut ja kaasahaaravat kuulamiselamust. Liikumisest tingitud muutused kõrvaklappide tihenduses kompenseeritakse ning vaikses keskkonnas aktiveerub automaatselt ümbruse tajumise režiim. Ükskõik kuidas te liigute või kuhu lähete, kaasahaaravuse ja ümbruse tajumise tasakaal on alati täpselt õige.